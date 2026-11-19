Jesús María: adulta mayor de 85 años denuncia que perdió los ahorros de su vida tras presunta estafa con su pensión de viudez Una mujer de 85 años perdió los S/40.000 que ahorró durante tres décadas tras caer en una presunta estafa por WhatsApp. Un sujeto se habría hecho pasar por funcionario del sector Agricultura para ofrecerle una compensación de S/386.000 a cambio de supuestos pagos por impuestos.

La mujer asegura que fue contactada por WhatsApp por una persona que se hizo pasar por un funcionario del sector Agricultura y le ofreció un supuesto pago de S/ 386.000. Bajo el argumento de cubrir impuestos, habría realizado varios depósitos que terminaron por dejarla sin sus ahorros.

Una adulta mayor de 85 años denunció ante La República haber sido víctima de una presunta estafa que la habría dejado sin los ahorros que guardaba desde hace aproximadamente 30 años. El caso se habría iniciado con mensajes de WhatsApp de una persona que se presentó como un funcionario del sector Agricultura y le aseguró que, por su condición de viuda, le correspondía recibir una compensación económica de S/ 386.000.

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Según su testimonio, el supuesto funcionario conocía información personal sobre su fallecido esposo y su condición de pensionista de la Ley 2530. Esta información habría generado confianza en la mujer, quien creyó que se trataba de una gestión legítima. Posteriormente, recibió llamadas y mensajes en los que le indicaban que debía realizar depósitos para cubrir determinados impuestos antes de acceder al dinero prometido.

Realizó depósitos para acceder al supuesto beneficio

La víctima contó que, convencida de que recibiría la suma ofrecida, llegó a efectuar varios depósitos bancarios a una cuenta que, según su versión, estaba a nombre de una mujer. Los pagos habrían sido solicitados progresivamente bajo el argumento de cumplir con obligaciones tributarias.

La adulta mayor señaló que inicialmente le solicitaron montos de S/ 7.000 y S/ 8.000. Posteriormente, le exigieron otros S/14.000 para supuestamente entregarle una cantidad adicional de dinero. Sin embargo, cuando ya no contaba con recursos para continuar pagando, una trabajadora del Banco de la Nación, ubicado en el Centro Comercial de la Residencial San Felipe, habría advertido la situación y alertado al gerente de la agencia.

Según relató, fue entonces cuando le comunicaron que podría tratarse de una estafa. La mujer aseguró que había perdido los S/ 40.000 que mantenía ahorrado en el banco, dinero que reservaba para afrontar eventuales problemas de salud debido a su avanzada edad.

Víctima busca recuperar sus ahorros

La denunciante manifestó que cuenta con mensajes de WhatsApp, constancias de depósitos y documentación relacionada con las comunicaciones que recibió. Asimismo, indicó que presentó documentación ante el sector Agricultura, luego de conocer que el nombre de un funcionario de dicha institución habría sido utilizado en el presunto engaño.

No obstante, hasta el momento de la entrevista con La República, señaló que todavía no había formalizado la denuncia policial, debido a que no cuenta con una persona que pueda acompañarla a la comisaría. También manifestó su preocupación por encontrarse sola y depender económicamente de sus limitados ingresos.

La situación económica que atraviesa sería especialmente complicada: indicó que recibe una pensión mensual de aproximadamente S/ 1.400, de los cuales destina S/ 1.100 al pago de alquiler. Además, señaló que actualmente tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

La adulta mayor pidió mantener su identidad y la de su fallecido esposo en reserva. Su testimonio y la documentación que asegura tener deberán ser contrastados por las autoridades para esclarecer las circunstancias del caso, identificar a los presuntos responsables y determinar si existió participación de terceros.