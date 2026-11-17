Accidente en la Costa Verde deja un muerto y dos heridos tras volcadura de furgoneta en Magdalena El siniestro ocurrió alrededor de las 11:30 p. m. del 16 de noviembre y afectó a varios vehículos, generando una fuerte congestión vehicular. La circulación fue restringida mientras las autoridades investigan las causas.

Un accidente de tránsito en el circuito de playas de la Costa Verde dejó un fallecido y dos personas heridas, luego de que una furgoneta que transportaba material reciclado se volcara a la altura de la bajada Marbella, en el distrito de Magdalena del Mar. El siniestro también involucró a otros vehículos y ocasionó una intensa congestión vehicular durante la mañana de este martes 17 de noviembre.

El hecho ocurrió alrededor de las 11.30 p. m. del lunes 16 de noviembre, cuando la unidad, que se desplazaba en dirección al Callao, perdió el control y terminó volcada en medio de la vía. Tras el impacto, parte del material reciclado que transportaba quedó esparcido sobre la calzada.

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La víctima mortal fue identificada como Giuseppe Gallo Dioses, quien viajaba como copiloto en la furgoneta, según información proporcionada por sus familiares. En tanto, los otros dos ocupantes sobrevivieron al accidente, aunque resultaron heridos y fueron evacuados a la clínica San Gabriel para recibir atención médica.

Costa Verde: accidente habría involucrado a otros vehículos

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la furgoneta habría realizado movimientos en zigzag antes de volcarse. Algunos testigos señalaron que una motocicleta que circulaba delante pudo haberle cerrado el paso, mientras que otros no descartaron que el conductor se desplazara a excesiva velocidad.

Sin embargo, estas versiones todavía no han sido confirmadas. Las autoridades solicitaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

La volcadura también comprometió a otros vehículos que transitaban por la Costa Verde. Algunas unidades que circulaban en sentido contrario, hacia Miraflores, chocaron entre sí y terminaron con daños en sus estructuras. Otro automóvil también resultó afectado durante la secuencia del siniestro.

Tránsito restringido en ambos sentidos de la Costa Verde

Hasta las primeras horas de este martes, la furgoneta permanecía volcada en medio de la vía, a la espera de ser retirada. Esta situación obligó a restringir la circulación vehicular en ambos sentidos y generó largas filas de automóviles en el circuito de playas.

Personal de la Municipalidad realiza trabajos de limpieza debido a que los materiales reciclados quedaron dispersos sobre la calzada. Asimismo, se mantienen las restricciones mientras continúan las diligencias y las labores para retirar la unidad siniestrada.

Los vehículos que descienden por la bajada Marbella y se dirigen hacia el Callao son desviados hacia el lado derecho de la vía. En tanto, el tránsito con dirección a Miraflores permanece cerrado en este tramo, por lo que los conductores deben utilizar la vía auxiliar.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas mientras se desarrollan las labores de limpieza y retiro de la furgoneta.