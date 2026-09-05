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Minedu modifica cronograma del concurso de ascenso docente 2026: esto dice la norma

La prueba nacional estaba prevista para el 13 de septiembre, pero el Minedu reprogramó las actividades del proceso de Ascenso Docente por dificultades en la contratación de los servicios requeridos para su aplicación.

Cambios en fechas de aplicación de pruebas nacionales para docentes de Educación Básica
Cambios en fechas de aplicación de pruebas nacionales para docentes de Educación Básica | Foto: composición LR.
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El Ministerio de Educación (Minedu) modificó el cronograma del Concurso Público para el Ascenso de Escala de los profesores de Educación Básica correspondiente al 2026, debido a dificultades operativas y logísticas para contratar los servicios necesarios para aplicar las pruebas nacionales.

La medida alcanza también a los concursos de ascenso para docentes de Educación Básica que trabajan en instituciones educativas administradas por los ministerios de Defensa e Interior. El cambio fue establecido mediante la Resolución Viceministerial N.° 157-2026-MINEDU, fechada el 4 de septiembre y publicada este sábado 5 de septiembre en El Peruano.

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Modifican Cronogramas de Concursos Públicos para el Ascenso de Escala de profesores de Educación Básica

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¿Qué cambia en el concurso?

El cronograma que estaba vigente contemplaba para el 1 de septiembre la publicación de los centros de evaluación y había fijado para el 13 de septiembre de 2026 la aplicación de la prueba nacional.

Con la nueva resolución, el Minedu modifica las fechas previstas para las distintas actividades de los tres concursos. Entre ellas se encuentra la aplicación de la prueba nacional, por lo que los participantes deberán tomar en cuenta el cronograma actualizado.

La modificación se sustenta en los problemas que enfrentó el sector para contratar los servicios requeridos para la aplicación de las evaluaciones. La Dirección de Evaluación Docente planteó el cambio luego de evaluar estas dificultades operativas y logísticas.

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¿A quiénes alcanza?

La modificación comprende a los profesores de Educación Básica que participan en el concurso de ascenso de escala de la Carrera Pública Magisterial, regulada por la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial. También alcanza a los docentes de instituciones educativas administradas por los ministerios de Defensa y del Interior.

Los nuevos cronogramas están establecidos en los anexos I, II y III de la resolución, correspondientes a cada uno de estos procesos. El Minedu precisó que la reprogramación no generará gastos adicionales para el sector ni para el Tesoro Público, pues se ejecutará con los créditos presupuestarios existentes para el año fiscal 2026.

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