Un ecosistema oculto en las profundidades marinas: científicos descubren 245 animales viviendo dentro de una sola roca Sin embargo, la minería submarina representa una amenaza para estos ecosistemas, ya que podría provocar una pérdida irreversible de la biodiversidad en el océano.

A más de 4.000 metros bajo la superficie del océano Pacífico existe un ecosistema que permanecía oculto. Científicos descubrieron que los nódulos polimetálicos, unas formaciones rocosas ricas en metales que tardan millones de años en crecer, albergan pequeñas comunidades de animales en sus grietas y cavidades. Lo más sorprendente fue el hallazgo de un ejemplar que contenía 245 organismos, todos de tamaño inferior a un milímetro.

El estudio publicado en Nature demuestra que estas estructuras no solo sirven como superficies para la vida marina, sino que también ofrecen refugios internos a los organismos que no encuentran las mismas condiciones en los sedimentos del fondo oceánico. Los resultados también plantean que la minería submarina podría destruir estos hábitats y provocar una pérdida irreversible de biodiversidad que todavía falta por conocer.

¿Cómo encontraron 245 animales dentro de un solo nódulo polimetálico?

La investigación se desarrolló en la zona Clarion-Clipperton, una extensa región del Pacífico central donde estas formaciones aparecen a profundidades de entre 4.000 y 6.000 metros. Para obtener las muestras, el equipo utilizó dispositivos especializados, como muestreadores de caja y robots submarinos operados a distancia. Después, en el laboratorio, abrió con cuidado las rocas para extraer los organismos ocultos entre sus pequeñas cavidades.

Los nódulos polimetálicos contienen metales valiosos y constituyen un hábitat único para diversos animales marinos pequeños. Foto: GEOMAR

El análisis de todos los nódulos permitió identificar 4.139 animales, con un promedio de 17 ejemplares por roca. Sin embargo, uno destacó con más de 200. La ecóloga marina Tanja Stratmann, una de las tres autoras principales del estudio, explicó que las grietas internas tienen dimensiones suficientes para ofrecer refugio a criaturas de menos de un milímetro. Además, los análisis genéticos revelaron que estas comunidades presentan una composición distinta de la fauna que habita el fango cercano, aunque mantienen una gran similitud entre lugares separados por hasta 1.000 kilómetros.

La minería submarina amenaza estos ecosistemas

Los nódulos polimetálicos contienen hierro y manganeso, además de metales de interés industrial como níquel, cobalto y cobre. Su composición los convierte en un recurso atractivo para la extracción minera en aguas profundas. No obstante, retirar estas rocas también supone eliminar los refugios de los organismos que viven en su interior.

Entre ellos destaca Thurammina sp. 1, un organismo unicelular que aparece con especial frecuencia en estas estructuras. La profesora Sabine Gollner advirtió que la minería comercial podría causar una pérdida irreversible de biodiversidad única y todavía no descrita. La preocupación aumenta porque estas formaciones necesitan millones de años para desarrollarse, por lo que su desaparición no tendría una recuperación posible en escalas de tiempo humanas.

Los científicos aún deben determinar si algunas de estas especies también habitan otros entornos marinos o si dependen solo de los nódulos. Esa respuesta será fundamental para evaluar el riesgo de una posible extinción.