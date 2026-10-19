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Sociedad

Oportunidades de pasantías en EE. UU.: Universidad Agraria La Molina y la Universidad de Califormnia-Davis coordinan programas de intercambio

Ambas instituciones evaluarán iniciativas en ciencias agrarias y medioambientales, sin detallar convocatorias ni requisitos específicos para futuras pasantías o intercambios académicos.

Las universidades explorarán iniciativas en ciencias agrícolas y medioambientales, y permitirán la creación de convenios específicos, aunque aún no se detallan pasantías ni requisitos.
Las universidades explorarán iniciativas en ciencias agrícolas y medioambientales, y permitirán la creación de convenios específicos, aunque aún no se detallan pasantías ni requisitos.Foto: Andina/Composición LR
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La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en Perú, y la Universidad de California, Davis (UC Davis), en Estados Unidos, firmaron un acuerdo de cooperación académica e institucional para promover iniciativas conjuntas y explorar oportunidades de intercambio universitario. El convenio tiene una vigencia de cuatro años y se concretó tras un proceso de diálogo y coordinación impulsado por el Consulado General del Perú en San Francisco.

El acuerdo establece una base para desarrollar proyectos compartidos en educación superior, investigación científica y desarrollo tecnológico. También abre la posibilidad de que ambas instituciones negocien convenios específicos entre sus facultades y unidades académicas, con el propósito de ampliar la colaboración en distintas áreas de estudio. Sin embargo, el documento no detalla convocatorias vigentes ni confirma fechas o requisitos para acceder a pasantías.

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UNALM y UC Davis buscan impulsar programas de intercambio entre sus comunidades universitarias

La cooperación entre ambas universidades permitirá evaluar iniciativas que faciliten el trabajo conjunto de sus unidades académicas. A partir del marco firmado, las instituciones podrán avanzar en acuerdos específicos para establecer actividades de colaboración, entre ellas proyectos de investigación y propuestas de intercambio, de acuerdo con los intereses que definan ambas partes.

Uno de los campos que podría explorarse es la relación entre la Universidad Nacional Agraria La Molina y el College of Agricultural and Environmental Sciences de UC Davis. Esta posibilidad forma parte de las líneas de cooperación identificadas durante el proceso de coordinación. No obstante, la información difundida sobre el acuerdo no precisa qué carreras participarían ni si se habilitarán plazas para estudiantes, docentes o investigadores.

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Investigación agrícola y ciencias ambientales: las áreas de cooperación entre Perú y Estados Unidos

El acuerdo contempla iniciativas en investigación científica, desarrollo tecnológico y educación superior. Dentro de ese marco, se consideran campos relacionados con las ciencias agrícolas, medioambientales y biológicas, áreas en las que ambas instituciones podrían identificar temas de interés común y establecer proyectos conjuntos.

La colaboración también busca facilitar la negociación de futuros convenios entre facultades y unidades académicas. Estos instrumentos permitirían precisar las actividades, los participantes y las condiciones de cada iniciativa, conforme avancen las conversaciones entre las dos universidades.

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