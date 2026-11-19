Paola Rivera, voleibolista mexicana de San Martín, confiesa quiénes son sus seis favoritas de la Liga Peruana: “Soy fan” La armadora mexicana de San Martín destacó a referentes de la Liga Peruana de Vóley, elogió el crecimiento del torneo y confesó qué atacante le genera mayor admiración.

La Liga Peruana de Vóley continúa reuniendo a destacadas jugadoras nacionales e internacionales, y una de ellas es Paola Rivera, quien atraviesa su tercera temporada en el campeonato. La armadora mexicana, actualmente en la Universidad San Martín, estuvo en el programa 'Ataque Cruzado' y reveló quiénes son las voleibolistas que más admira dentro del torneo local.

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de la exvoleibolista de Alianza Lima, Maeva Orlé, por quien expresó una especial admiración. “Te diría, Maeva Orlé, es otra de las jugadoras que yo veo así como… soy fan de Maeva”, confesó la mexicana en el programa.

Paola Rivera, voleibolista mexicana de San Martín, confiesa quiénes son sus seis favoritas de la Liga Peruana

La mexicana también destacó a la colombiana María Alejandra Marín, reconociendo que su llegada a Alianza Lima despertó grandes expectativas en el campeonato peruano. “En la Liga a María Alejandra Marín, definitivamente sí. O sea, yo desde que supe que venía a la liga dije: ‘Ah, no, la liga entonces sí está creciendo’”, comentó.

De igual forma, se refirió a otras deportistas que destacan en la Liga Peruana de Vóley. Entre ellas, resaltó a Clarivett Yllescas, calificándola como una jugadora de gran nivel y a Kiara Montes, con quien compartió cancha y mantiene una amistad. Asimismo, destacó a Flavia Montes por sus condiciones físicas e incluyó a Ysabella Sánchez como una de las atacantes más peligrosas del campeonato.

¿Cuándo inicia la siguiente fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

La fecha seis de la Liga Peruana de Vóley arranca el sábado 21 de noviembre. Entre los duelos más destacados de la jornada están Circolo vs Universitario, San Martín vs Olva Latino y Alianza Lima vs Atlético Atenea.