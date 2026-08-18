Serán los primeros de sus familias en estudiar fuera del Perú: la historia de los 24 alumnos de la UNALM becados en 7 países por su excelencia académica
Los alumnos de la UNALM cursarán un semestre académico en instituciones de Europa y América, con especializaciones vinculadas a agricultura, biodiversidad, alimentos e investigación ambiental.
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Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) viajarán durante 2026 a universidades de Europa y América tras obtener la Beca de Excelencia Académica Internacional (BEAI). Los jóvenes fueron seleccionados entre alumnos de alto rendimiento de distintas facultades y cursarán un semestre en instituciones de países como Austria, Finlandia, España, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, en el marco de convenios internacionales de la casa de estudios.
Para varios de los beneficiarios, el viaje tendrá además un significado familiar: serán los primeros de sus hogares en estudiar en una universidad del extranjero. Detrás de esa oportunidad aparecen historias marcadas por años de estudio, trabajo, voluntariado, investigación y respaldo familiar, junto con el objetivo de regresar al Perú con nuevos conocimientos vinculados a la agricultura, biodiversidad, tecnología de alimentos e investigación ambiental.
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Los primeros de sus familias en estudiar en el extranjero: las historias detrás de los becarios de la UNALM
Ana Lucía Aponte, estudiante de Agronomía, realizará un intercambio en la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida de Viena, en Austria. Para alcanzar la beca tuvo que combinar sus responsabilidades académicas con el trabajo y contó con el respaldo de su familia, docentes y responsables de laboratorio. Será la primera integrante de su familia en estudiar fuera del país, una experiencia que espera aprovechar para profundizar su formación en mejoramiento genético de plantas.
Una situación similar viven Wei Hsien Liao Liao y Valeria Vásquez Pachas. Liao, estudiante de Biología, viajará a la Universidad de Finlandia Oriental y también será la primera persona de su hogar en acceder a una beca internacional. Vásquez, de Industrias Alimentarias, cursará estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, en España. En su caso, atribuye el logro a varios años de preparación académica y participación en voluntariado, acompañados por el apoyo constante de su familia.
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Agronomía, biodiversidad y alimentos: los proyectos que los estudiantes quieren fortalecer fuera del Perú
Los destinos elegidos también responden a los intereses profesionales de los becarios. Aponte busca especializarse en mejoramiento genético de plantas y desarrollar investigaciones que puedan beneficiar a agricultores peruanos, especialmente en cultivos como cacao y café. Liao, por su parte, espera incorporar conocimientos que posteriormente pueda aplicar en estudios relacionados con la biodiversidad del Perú.
Vásquez quiere profundizar en tecnología de alimentos y orientar su formación hacia un mejor aprovechamiento de la diversidad agrícola peruana mediante la investigación. Jesús Roy Arellano Juan de Dios, estudiante de Ingeniería Ambiental que viajará a la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, también ha puesto el foco en la investigación y proyecta trasladar lo aprendido al círculo de investigación de la UNALM. Durante sus intercambios, los estudiantes llevarán cursos que posteriormente serán reconocidos dentro de sus respectivos planes de estudio.