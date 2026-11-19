¿Qué pasa con tu DNI digital si te roban el celular? Reniec explica cómo bloquearlo para proteger tu identidad Los ciudadanos afectados pueden solicitar la revocación del DNI digital a través de la plataforma web de Reniec, sin afectar la validez del documento físico, el DNI azul o electrónico.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece un mecanismo para revocar el Documento Nacional de Identidad digital (DNId) en caso de robo o pérdida de un celular.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece un mecanismo para revocar el Documento Nacional de Identidad digital (DNId) en caso de robo o pérdida de un celular. Foto: Andina/Composición LR

El robo o la pérdida de un teléfono celular puede comprometer el acceso a diferentes servicios y documentos almacenados en el dispositivo. Ante esta situación, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cuenta con un mecanismo para revocar el Documento Nacional de Identidad digital (DNId), una credencial que permite a los ciudadanos identificarse desde sus celulares y realizar verificaciones de identidad.

El procedimiento permite invalidar el DNI digital vinculado al equipo extraviado o robado para impedir que siga utilizándose. La gestión se realiza a través de una plataforma web de Reniec y no afecta la vigencia del documento físico, por lo que el titular podrá continuar identificándose con su DNI azul o electrónico mientras solicita una nueva credencial digital.

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¿Cómo bloquear el DNI digital si te roban o pierdes el celular?

Los ciudadanos que sufran el robo o extravío de su teléfono pueden solicitar la revocación de su DNI digital mediante el servicio habilitado por Reniec. Para iniciar el procedimiento, deben ingresar al portal oficial de la entidad en el siguiente ENLACE. Desde esta plataforma podrán acceder a la opción correspondiente para invalidar la credencial asociada al dispositivo.

El proceso requiere ingresar los datos solicitados por el sistema y completar los mecanismos de verificación de identidad establecidos por la institución. Entre ellos se encuentra la validación mediante la aplicación ID Perú y los controles biométricos faciales. Una vez concluida la gestión, la credencial queda revocada y pierde su validez para los procedimientos de identificación en plataformas públicas y privadas.

¿Qué ocurre con tu DNI digital después de bloquearlo?

Reniec precisa que la revocación es irreversible. Esto significa que, aunque el ciudadano recupere posteriormente su celular o consiga otro dispositivo, no podrá volver a utilizar la credencial que fue bloqueada. Para contar nuevamente con el documento digital tendrá que solicitar una nueva emisión y completar el proceso de activación en un equipo compatible.

La revocación tampoco implica la anulación del DNI físico. El documento azul o electrónico conserva su vigencia y puede seguir utilizándose con normalidad para acreditar la identidad y realizar trámites. De esta manera, el bloqueo se limita a la credencial digital vinculada al teléfono perdido o robado, sin modificar la situación del documento físico del titular.