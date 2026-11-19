"Alcanzaremos valores que no se han visto antes": expertos alertan calor sofocante que rozaría los 40°C en Lima y lluvias que superarían récord de 1970 Además, se prevé la presencia de garúas persistentes y lluvias que pueden superar los registros de 1970. Se recomienda precaución en zonas de riesgo de inundación en Lima Metropolitana.

Lima se prepara para un verano con temperaturas superiores a los 36 °C, alcanzando una sensación térmica cercana a los 40 °C, según el Senamhi.

Lima se prepara para un verano con temperaturas superiores a los 36 °C, alcanzando una sensación térmica cercana a los 40 °C, según el Senamhi. Foto: Andina/Composición LR

Lima se prepara para un verano con temperaturas que podrían superar los registros históricos y una sensación térmica cercana a los 40 °C, según las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Las advertencias apuntan principalmente a Lima Este, donde los termómetros podrían marcar más de 36 °C, mientras que la humedad y la debilidad del viento elevarían todavía más el calor percibido por la población.

Sin embargo, las altas temperaturas no serían la única condición que marcaría la próxima temporada. El meteorólogo Nelson Quispe también alertó en RPP sobre la posibilidad de garúas persistentes y precipitaciones que podrían superar los antecedentes históricos de Lima. Estas proyecciones se producen en un contexto de calentamiento del mar y desarrollo del fenómeno El Niño 2026-2027, factores que dificultan precisar el comportamiento del clima durante los próximos meses.

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Lima Este podría superar los 36 °C y registrar una sensación térmica cercana a los 40 °C

Las proyecciones del Senamhi apuntan a que Lima Este podría superar los 36 °C durante el verano, que comienza el 21 de diciembre. Nelson Quispe explicó a RPP que la temperatura que registren los instrumentos meteorológicos no necesariamente coincidirá con la que experimentarán las personas, debido a la humedad presente en el ambiente. Según sus estimaciones, esta variable podría elevar entre dos y tres grados la sensación térmica, hasta ubicarla entre los 38 °C y 39 °C.

El ingeniero meteorólogo Jonathan Cárdenas, de la empresa Ambiand, advirtió en Canal N que la combinación de humedad y poco viento puede incrementar entre tres y cuatro grados la temperatura percibida. Así, una jornada de 35 °C podría sentirse como una de 38 °C o 39 °C. El especialista consideró poco probable asegurar que Lima llegue a una sensación térmica superior a los 40 °C, por lo que diferenció ese escenario de las proyecciones que sí contemplan valores cercanos a dicho umbral.

Senamhi advierte sobre garúas persistentes y lluvias que podrían superar el récord de 1970

Además del incremento de las temperaturas, Quispe señaló que Lima podría experimentar episodios de garúa que se prolonguen durante varios días. Aunque no necesariamente se trataría de precipitaciones intensas, su continuidad podría generar una acumulación de agua superior a la habitual. Como referencia, el especialista recordó que en 1970 se registraron 17 milímetros de lluvia y advirtió que esa cantidad podría ser superada durante el próximo verano.

Entre los sectores que podrían presentar estas condiciones, mencionó a Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, donde la llegada de vientos del sur y las características del terreno favorecen la concentración de humedad. También indicó que las precipitaciones podrían extenderse hacia Lima Central y Lima Norte. En paralelo, recordó que el Cenepred identificó al menos 21 bypasses de Lima Metropolitana con riesgo de inundación, por lo que recomendó considerar la información de prevención de esta entidad ante los posibles episodios de lluvia.