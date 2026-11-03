¡De Arequipa para el mundo! Iza Quilcat lanza tributo a la cumbia peruana con productores internacionales Iza Quilcat estrena su sencillo 'Quiero olvidar', con el cual rinde homenaje a su herencia peruana a través de un sonido fresco y juvenil.

Iza Quilcat no deja de apostar por lo auténtico. Hace unos días, la cantante peruana estrenó su más reciente sencillo titulado 'Quiero olvidar'. Esta pieza de su propia autoría ya está accesible en todas las plataformas de streaming y viene recibiendo una gran acogida por parte de la audiencia que la acompaña en sus plataformas digitales. Esta composición surge de su deseo de rendir homenaje a su legado peruano y lo transmite a través de su vivencia como artista y autora de perfil multicultural.

Bajo la producción del destacado Rodolfo Castillo, junto a quien la intérprete ha estado trabajando en su propuesta sonora en Miami, la pieza rinde un homenaje a la cumbia del Perú al mezclar sus cimientos con un enfoque latino fresco, juvenil y actual. El objetivo principal es sintonizar con la juventud y proyectar la herencia cultural hacia el mercado internacional.

Iza Quilcat trabajó con productores internacionales

La producción musical contó con el talento de instrumentistas peruanos de proyección global, entre los que destacan Bredie Zúñiga y Giovanni Machuca, este último con recorrido en producciones nominadas al Latin Grammy. La intervención de estos profesionales dota al tema de la calidez, emotividad y riqueza sonora propias del folclor y la música peruana.

Al igual que en sus lanzamientos previos, 'Quiero olvidar' es el resultado de su trabajo autoral. La historia descrita en el tema refleja un doloroso dilema: la urgencia de superar a un ser querido para recuperar la serenidad, frente a la incontrolable necesidad de indagar sobre su vida y seguir sus pasos, lo que dificulta el desapego. Justamente de ese conflicto entre el recuerdo persistente y la voluntad de avanzar surge la denominación del tema.

¿Quién es Iza Quilcat?

Iza Quilcat tiene 25 años, con raíces arequipeñas y una historia marcada por la música y el encuentro entre culturas. Ha vivido en Venezuela, Colombia, Perú, México y Bélgica, experiencias que enriquecen su identidad y su propuesta artística. Actualmente reside en Monterrey, México. Habla tres idiomas: español, su lengua materna, inglés y alemán.

Quilcat realizó sus estudios entre México y Europa y, en 2024, se graduó de la Licenciatura en Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Durante su etapa universitaria realizó horas de servicio en el área de producción musical de su universidad, donde comenzó a conocer la industria musical de Monterrey y tuvo sus primeras experiencias de grabación en estudios profesionales.