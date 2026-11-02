Una trinchera, por Carlos Caamaño

La ciudad ha sido siempre una fuerza vital para el arte fotográfico. Una fuente de inspiración. Un espacio para explorar. Un lugar que ha originado una infinidad de representaciones visuales, sean documentales, conceptuales, pictóricas o experimentales, entre muchas otras. Con el avance de la modernidad, la tecnología y el reconocimiento de la fotografía como medio de expresión, el paisaje urbano fue ganando notoriedad como símbolo iconográfico, como un género en sí mismo. Punto de inflexión clave, fue New Topographics: Photographs of man altered landscape, exhibición que se inaugura en 1975 en la George Eastman House de Rochester (Estado de Nueva York), planteando una ruptura en el valor documental del paisaje urbano, hacia nuevas formas de representación. La exhibición no solo incluyó la obra de autores ampliamente reconocidos en el campo de la fotografía, como Robert Frank, sino que comprendió también la presencia de artistas que utilizaban la fotografía como recurso y lenguaje con un objetivo distinto al de plasmar una imagen plenamente fotográfica, como es el caso de Ed Ruscha.

No es casualidad que el arte fotográfico orientado al paisaje urbano haya tenido un gran desarrollo en Europa y USA en los años 70 y 80, décadas marcadas por el surgimiento de políticas económicas neoliberales, las cuales aceleraron el crecimiento y la transformación de las ciudades, siendo así caldo de cultivo para el pensamiento crítico desde las artes visuales. En el Perú, el neoliberalismo se instaura algunos años más tarde. Durante la década de los 90 y los inicios del siglo XXI, aquella corriente se posiciona de forma galopante, teniendo como una de sus principales consecuencias el crecimiento y la mutación de los centros urbanos. La migración, la globalización, el libre mercado y una fuerte tendencia privatizadora generan cambios profundos en el perfil de las ciudades. Lima, como ciudad capital, y Arequipa, como segundo gran centro y principal eje del sur andino del país, no escapan a este fenómeno.

Fotografía de Ros Postigo.

En este contexto se instala Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad. La exhibición reúne a un grupo de creadores con base en ambas ciudades -la mayoría provenientes del ámbito fotográfico, y otros identificados con medios más disímiles- que nos presentan proyectos que se detienen a analizar la alteración de estos dos territorios, irrumpiendo no solo en el paisaje de la ciudad, sino también en el paisaje suburbano, y sus dinámicas socioculturales. Mientras que los proyectos vinculados a Arequipa llevan la mirada a aspectos más relacionados al patrimonio, como el sillar y la campiña, las propuestas provenientes de Lima tienen un carácter más heterogéneo, quizás como reflejo de las propias complejidades que toda ciudad capital enfrenta.

En Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad, el territorio en estado vulnerable es un punto de encuentro que se manifiesta formalmente a través de la fotografía extendida, es decir, la fotografía que va más allá de su representación figurativa y tradicional, como un lenguaje interdisciplinario capaz de expresar e interpretar la distancia que separa lo real de sus representaciones, constituyéndose así como una metáfora de la sociedad en términos de análisis crítico de nuestra historia reciente.

La campiña y el desierto, dos territorios, una trinchera.

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Participan en Arequipa / Lima: Reflexiones sobre la fotografía y la ciudad

Nereida Apaza, Raúl Chuquimia, Jessica Cáceres, Sandra Cáceres, Rafaella Castagnola, Sonia Cunliffe, Ana De Orbegoso, Jorge Luis Dieguez, Sergio Fernández, Mafe García, Sebastián González, Fernando Gygax, Morfi Jimenez, Martín Lopez de Romaña, Leslie Osterling, Ros Postigo, Hans Stoll, Jimy Tapia, Morgana Vargas Llosa, Sergio Urday y Paul Xyu.

Curaduría: Carlos Caamaño.

Presentan: Fundación BBVA y HAY Festival Arequipa.

Desde el 7 de noviembre.

Casa Tristán del Pozo: Calle San Francisco 108, Arequipa.