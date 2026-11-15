Una tumba antigua con casi 1.000 semillas de cannabis revela que la gente la consumía en rituales hace 2.800 años El hallazgo, realizado en una tumba de Siberia, se convierte en la evidencia arqueológica más antigua del uso del cannabis por sus efectos psicoactivos.

Una tumba principesca descubierta en la república de Tuvá, al sur de Siberia, contiene una de las pruebas más antiguas del uso del cannabis por sus efectos intoxicantes. El sepulcro, que perteneció a miembros de alto rango de la sociedad escita, albergaba cerca de 1.000 semillas de esta planta, cuya antigüedad se remonta a comienzos del siglo VIII a. C. El hallazgo aporta evidencia de que el cannabis ya tenía un papel en las prácticas rituales de algunas comunidades de las estepas euroasiáticas hace aproximadamente 2.800 años.

La investigación, publicada en la revista Science, combinó la datación de los restos vegetales con el análisis químico de cabellos humanos preservados dentro de la cámara funeraria. Los resultados revelaron rastros compatibles con compuestos presentes en el cannabis, entre ellos el cannabinol (CBN) y señales débiles de tetrahidrocannabinol (THC), su principal sustancia intoxicante. Esta combinación de pruebas permitió a los científicos relacionar las semillas con el posible consumo de la planta por sus efectos psicoactivos.

Las semillas de cannabis no son fáciles de detectar en el contexto de la excavación. Foto: T. Wallace

El cannabis y el ritual en una tumba escita

El equipo internacional, liderado por el arqueólogo Gino Caspari, de la Universidad de Berna y del Instituto Max Planck de Geoantropología, determinó la antigüedad de seis semillas mediante análisis de radiocarbono. Los resultados situaron su depósito en la tumba a comienzos del siglo VIII a. C., lo que constituye la evidencia arqueológica directamente fechada más antigua conocida de cannabis utilizado por sus propiedades intoxicantes.

El cabello humano conservado en las tumbas permitió detectar el consumo de cannabis. Foto: Caspari et al.

El sepulcro también contenía indicios de ceremonias funerarias de gran magnitud. En una investigación anterior, los especialistas describieron los restos de 18 caballos que habían sido dispuestos sobre el montículo funerario. Otros hallazgos posteriores revelaron varias decenas de sacrificios adicionales de estos animales y huesos humanos dispersos, posiblemente relacionados con sacrificios de personas.

"Las semillas muestran que el cannabis desempeñó un papel importante en los rituales relacionados con el entierro", explicó Caspari. El investigador también señaló que las pruebas vegetales y los rastros químicos encontrados en el cabello proceden de la misma tumba y respaldan la hipótesis de un uso con fines intoxicantes.

El cabello conserva evidencia del consumo

Para comprobar si las personas enterradas estuvieron expuestas a los compuestos del cannabis, los científicos examinaron muestras de cabello mediante espectrometría de masas de alta resolución. Esta técnica permite identificar sustancias a partir de la masa y la carga eléctrica de sus moléculas o fragmentos.

El yacimiento arqueológico de Tunnug 1 en el sur de Siberia. Foto: T. Wallace

Los análisis detectaron señales compatibles con cannabinol (CBN), un compuesto que puede aparecer cuando el THC se oxida. Además, los especialistas encontraron indicios débiles cuyas características coincidían con las del propio THC.

"Este estudio es particularmente revelador porque combina el análisis de restos vegetales con rastros moleculares en el cuerpo humano", afirmó Caspari. Sin embargo, las pruebas no permiten establecer cuánto cannabis consumieron las personas ni si lo inhalaron o ingirieron.

Se desconoce la potencia del cannabis antiguo

Las semillas recuperadas probablemente procedían de plantas silvestres. Por ello, los investigadores no pudieron determinar qué concentración de THC tenían ni si los escitas seleccionaban ejemplares con mayores niveles de sustancias psicoactivas.

Tampoco existen pruebas suficientes para afirmar que cultivaban cannabis específicamente para aprovechar sus efectos intoxicantes. Aunque otros yacimientos de Asia Central aportaron residuos de cannabinoides en recipientes y piedras calentadas, asociados con la inhalación, los rastros del cabello hallado en Tuvá no permiten identificar una vía de consumo concreta.

El equipo ya inició la secuenciación genética de algunas muestras vegetales. "La conservación del ADN es excelente en este caso. Esto nos ayudará a conocer más pronto sobre la historia de la domesticación y la expansión de este cultivo", adelantó Caspari.