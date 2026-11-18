Un inventor asegura haber creado un proceso de 2 etapas para convertir otros elementos en oro y plata La tecnología que ya está patentada usa un reactor que genera las condiciones especiales para transformar químicos en valiosos metales.

Un investigador de Bengaluru, India, obtuvo una patente por un procedimiento experimental que busca transformar elementos químicos mediante frecuencias específicas. Las primeras pruebas reportaron la presencia de oro y plata en muestras procesadas, aunque todavía no se ha demostrado que estos metales se hayan producido a partir del mercurio.

La propuesta fue desarrollada por Rajah Vijay Kumar, director y jefe científico del Scalene Energy Research Institute. Su tecnología, denominada Gravitoradiophysical Nuclear Transmutation (GNT), recibió la patente india número 5683222 durante la segunda mitad de 2025, casi ocho años después de que se presentara la solicitud, el 21 de noviembre de 2017.

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El inventor considera que el procedimiento podría tener aplicaciones más allá de la fabricación de metales preciosos. "La GNT podría encontrar aplicaciones en el futuro en los campos de la energía, la medicina, la genética, la industria y el espacio", declaró Kumar en The Times of India.

¿Cómo funciona la tecnología para fabricar oro?

La propuesta parte de que cada elemento químico tiene una identidad determinada por la cantidad de protones que contiene su núcleo atómico. El oro posee 79 protones, mientras que el mercurio tiene 80. Por esa razón, transformar uno en otro requiere modificar su núcleo y retirar o desplazar un protón.

Este cambio no puede conseguirse mediante una reacción química convencional. Se trata de un proceso conocido como transmutación nuclear, que implica alterar la composición de un átomo para convertirlo en otro elemento.

Kumar plantea conseguirlo mediante un dispositivo experimental llamado Boom Tube, un reactor tubular diseñado para generar condiciones de caída libre y una supuesta ausencia de gravedad a escala molecular. El equipo incorpora antenas fabricadas con una aleación de aluminio, conectadas a un generador de alta potencia y alta frecuencia.

El sistema también permite controlar la temperatura y la presión dentro de un entorno de vacío. Según el inventor, su método busca realizar transformaciones nucleares sin recurrir a reacciones de fisión o fusión, como ocurre en otros procedimientos convencionales.

El proceso de dos etapas utiliza frecuencias específicas para cada elemento

El procedimiento GNT se divide en dos fases. La primera consiste en aplicar una frecuencia de disociación para separar el elemento que se desea obtener del compuesto químico en el que se encuentra. La segunda utiliza una frecuencia de transmutación específica, cuyo objetivo es modificar el núcleo del átomo.

Kumar sostiene que cada elemento responde a una frecuencia particular o a una combinación de ellas. "Cada elemento tiene una frecuencia única, o un conjunto de frecuencias, que puede romper sus enlaces químicos y separarlo de un compuesto", explicó.

Para sus primeros experimentos, el investigador eligió el mercurio porque lo consideraba uno de los elementos pesados que podía manipular con relativa seguridad dentro de su instalación.

Sin embargo, aclaró que su investigación no busca únicamente producir oro. También pretende explorar si el procedimiento podría transformar distintos elementos e isótopos. El mecanismo exacto que permitiría conseguir estos cambios todavía está bajo investigación.

Las pruebas de laboratorio reportan oro y plata en muestras de mercurio procesadas

Los documentos de la patente describen experimentos con sulfato mercúrico mezclado con agua destilada. Una parte de la preparación fue sometida al reactor GNT, mientras que otra permaneció sin tratamiento para funcionar como muestra de control.

Posteriormente, ambas fueron enviadas a un laboratorio para su análisis, sin informar a sus responsables cuáles habían pasado por el procedimiento. Los resultados reportaron oro en las dos muestras procesadas: una registró 1,91 miligramos por litro y la otra, 2,3. También se detectaron 11 miligramos por litro de plata en la segunda.

No obstante, estos resultados no demuestran que el mercurio se haya convertido en oro. El laboratorio utilizó espectroscopia de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES), una técnica que identifica y mide los elementos presentes en una muestra, pero no permite establecer cómo llegaron allí.

Por ello, todavía se necesitan experimentos independientes, nuevas pruebas controladas y análisis adicionales para confirmar que la transmutación propuesta realmente ocurre. La propia investigación reconoce que hacen falta más ensayos antes de perfeccionar el procedimiento o considerar su aplicación a gran escala.