Arequipa: Indecopi multa con S/550.000 a municipio por falta de seguridad en piscina donde murió una joven Según la entidad, el municipio de Paucarpata (Arequipa) no acreditó contar con la cantidad suficiente de salvavidas, lo que expuso a los usuarios a riesgos injustificados, violando el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa sancionó con S/550.000 a la Municipalidad Distrital de Paucarpata por no garantizar las condiciones de seguridad en la piscina municipal Jorge Chávez, donde falleció una joven mientras hacía uso de sus instalaciones el 2 de enero de 2026.

Según la entidad, la municipalidad no acreditó contar con la cantidad suficiente de salvavidas de acuerdo con la normativa vigente. Esta situación expuso a los usuarios de la piscina a un riesgo injustificado, lo cual infringe el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

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La Comisión precisó que su evaluación se centró en determinar si el servicio se brindó en condiciones seguras, sin establecer las causas del fallecimiento.

Indecopi ordena adecuar servicio a normativa vigente

Como medida restrictiva, el organismo también ordenó a la municipalidad que adecúe la prestación del servicio de piscina a la normativa vigente y acredite que cumple con los requisitos exigidos para su funcionamiento, dentro del plazo establecido en la resolución.

Esta decisión se dio en primera instancia, por lo que la resolución puede ser apelada ante la Sala de Protección al Consumidor, segunda y última instancia administrativa. La decisión está disponible en el buscador de resoluciones del Indecopi, ingresando el número 0828-2026.