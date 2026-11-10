Reelección encubierta: JEE de Arequipa proclama como alcalde al segundo regidor de Ahora Nación La actual alcaldesa distrital de Mejía, Diana Aspilcueta Cáceres, fue proclamada como primera regidora de la lista. De esta manera, el JEE de Arequipa acata la decisión del JNE y JEE de Ica para frenar la reelección encubierta.

El JEE proclamó los resultados este martes 10 de noviembre a través de una audiencia pública. Foto: Composición/LR

El JEE proclamó los resultados este martes 10 de noviembre a través de una audiencia pública. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa proclamó como alcalde distrital de Mejía (Islay) al segundo regidor de la lista de Ahora Nación, Eduardo Condori Sucari, tras haber ganado las elecciones del 4 de octubre con 532 votos (47,799%).

La actual alcaldesa y candidata a primera regidora, Diana Aspilcueta Cáceres, fue nombrada en el cargo al que postuló sin asumir nuevamente las riendas del municipio. De esta manera, el ente electoral siguió el criterio del JEE de Ica y lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JEE) para frenar la reelección encubierta de alcaldes.

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De acuerdo con el acta de proclamación publicada en la plataforma electoral, Carmen Montalvo, Yerson Ccasa Choque y Alexia Santos, de Ahora Nación, fueron proclamados como regidores, así como William Bejarano Aguilar (Acción Popular).

Aspilcueta Cáceres intentó continuar como alcaldesa de Mejía a pesar de que la Constitución Política prohíbe la reelección de alcaldes y gobernadores. En el periodo 2023-2026 fue elegida como burgomaestre por el partido Yo Arequipa. Para estos comicios, Ahora Nación abrió sus puertas a la postulante para seguir en el cargo.