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Sunedu sanciona a la Universidad Tecnológica de los Andes con multa de S/38,077.34 por incumplir medidas ante casos de hostigamiento sexual

La falta, considerada muy grave según el Reglamento de Infracciones de Sunedu, se basa en el incumplimiento de acciones correctivas y en la falta de identificación de autoridades responsables.

La multa se aprobó por unanimidad tras verificar que UTEA no acreditó talleres de prevención ni identificó a quienes omitieron responsabilidades
La multa se aprobó por unanimidad tras verificar que UTEA no acreditó talleres de prevención ni identificó a quienes omitieron responsabilidades | Foto: Andina/Sunedu/UTEA/Composición LR
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La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sancionó a la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) con una multa de S/38.077,34 por incumplir medidas correctivas vinculadas con la prevención y determinación de responsabilidades ante denuncias de hostigamiento sexual. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de la entidad.

La sanción fue informada el 19 de agosto de 2026 y responde al incumplimiento de disposiciones establecidas previamente por la Sunedu.

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UTEA no acreditó talleres de prevención ni identificó a autoridades omisas, según Sunedu

La medida contra la Universidad Tecnológica de los Andes se sustenta en el incumplimiento de acciones correctivas ordenadas mediante la Resolución del Consejo Directivo n.º 010-2022-SUNEDU/CD. Durante la fiscalización, la entidad verificó que la universidad no identificó a las autoridades que habrían omitido determinar responsabilidades relacionadas con denuncias de hostigamiento sexual.

La Sunedu también señaló que la UTEA no acreditó la realización de talleres de prevención dirigidos a sus autoridades, pese a que esta acción formaba parte de las medidas establecidas. El incumplimiento está considerado como una falta muy grave en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 005-2019-MINEDU. La superintendencia indicó que estas acciones de fiscalización buscan garantizar la investigación adecuada de denuncias y el cumplimiento de responsabilidades dentro de las universidades.

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