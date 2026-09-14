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Conflicto en la UNI: ingreso de exvicerrectora genera enfrentamientos al interior de sede universitaria

El intento de ingreso de la exvicerrectora académica, amparado en un mandato judicial, desató el conflicto. La disputa interna está vinculada al control de la rectoría del centro universitario.

Enfrentamientos en la UNI
Enfrentamientos en la UNI | Foto: Difusión
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La sede de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se convirtió en el escenario de un enfrentamiento este lunes 14 de septiembre. Imágenes difundidas desde el interior del recinto muestran a personas atacándose a empujones y patadas en un conflicto que está vinculado a la disputa por la rectoría del centro universitario.

La República pudo conocer que los hechos se originaron luego de que la exvicerrectora académica, Shirley Emperatriz Chilet Cama, intentara ingresar a la universidad amparada en un mandato judicial que ordena su incorporación inmediata como rectora. La UNI todavía no emite un pronunciamiento oficial sobre el incidente.

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¿Por qué se produjo en el enfrentamiento en la UNI?

Matías Salgado, presidente de la Asociación de Centros de Estudiantes de la UNI, explicó a este medio que el enfrentamiento se produjo luego de que Shirley Chilet intentara ingresar a la oficina del rectorado, ubicado en el primer piso de la universidad, en cumplimiento de una medida cautelar que ordena su incorporación inmediata como rectora.

La disposición legal, emitida el 9 de septiembre por el Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, dejó sin efecto la elección de Arturo Talledo como rector interino de la UNI —quien fue designado en el cargo por la Asamblea Universitaria tras la renuncia del exrector y ahora senador Alfonso López Chau— y ordenó que Shirley Chilet asuma el rectorado en un plazo de cinco días.

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