Papamóviles serán exhibidos en Lima: lugar y fecha para ver los vehículos que trasladaron a León XIV La exposición, con acceso gratuito, se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre. Revisa los detalles de la iniciativa y los horarios para visitar la exhibición en dos importantes centros comerciales del país.

Los dos vehículos que transportaron al papa León XIV durante su histórica visita apostólica en Perú serán exhibidos este fin de semana en Lima. La exposición de los papamóviles se realizará en los centros comerciales Plaza Norte y Mall del Sur, ubicados en Independencia y San Juan de Miraflores, respectivamente.

Ambos centros comerciales informaron esta tarde a través de sus redes sociales que preparan la exhibición de las dos unidades oficiales que movilizaron al sumo pontífice por las calles de Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima. El acceso será totalmente libre y gratuito para el público.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Exhibición de papamóviles: fecha y hora para ver los vehículos del papa León XIV

La exposición de los papamóviles será temporal y dentro de un horario definido. Los interesados podrán ver los vehículos del viernes 20 al domingo 22 de noviembre. El horario de exhibición será de 10.00 a. m. a 10.00 p. m.

Tanto en Plaza Norte como en Mall de Sur, los vehículos estarán ubicados en la planta baja del Expomotor. Ambos centros comerciales indicaron que esta será “una ocasión especial para compartir en familia y vivir un momento lleno de emoción, esperanza y fe”.

Las dos unidades que serán exhibidas operaron de manera alternada durante los seis días de la visita papal. Una se utilizó en los recorridos por Lima y cuco, y la otra en los desplazamientos por Chiclayo y Pucallpa.

Papamóviles en Perú: ¿quién los fabricó o cómo son?

Los vehículos son un modelo pickup Chevrolet Colorado, fabricados en la planta de General Motors en São José dos Campos, Brasil, y fueron adaptadas a los requerimientos del Vaticano en tan solo 24 días.

Cada unidad está equipada con un motor turbodiésel de 2.8 litros, que proporciona 204 caballos de fuerza y un torque de 510 Nm, además de contar con tracción 4x4 y una caja de cambios automática de ocho velocidades. Además, los automóviles incluyen seis airbags y sistemas avanzados de asistencia al conductor, aunque su peso aproximado llega a las tres toneladas tras las adaptaciones efectuadas.