Sociedad

Fiscalía inicia investigación contra agentes del INPE tras fuga de interno del penal Ancón I

El interno Jesús Rolando Romero Baldoceda escapó de un hospital en Puente Piedra, donde estaba bajo custodia. La fuga ocurrió el 31 de enero de 2026, por la madrugada.

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Pedro Gálvez e Iván Yacshua, agentes del INPE que custodiaban a interno del penal Ancón I.
La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Pedro Gálvez e Iván Yacshua, agentes del INPE que custodiaban a interno del penal Ancón I.

La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra inició una investigación preliminar contra los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Pedro Gálvez e Iván Yacshua por el presunto delito de favorecimiento a la fuga, luego de que un interno bajo su custodia escapara de un hospital del distrito. El fiscal provincial José Orlando Rioja Rioja dispuso que el Depincri de Puente Piedra realice las pericias y diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.

Como parte de las indagaciones, ambos servidores penitenciarios permanecen detenidos de manera preliminar en sede policial mientras continúan las acciones fiscales y policiales para establecer cómo se produjo la evasión.

¿Cómo ocurrió la fuga del interno del INPE?

Según información oficial del INPE, el hecho ocurrió la madrugada del sábado 31 de enero de 2026, aproximadamente a las 3:20 a. m., cuando el interno Jesús Rolando Romero Baldoceda —recluido en el penal Ancón I— se encontraba internado en un centro hospitalario de Puente Piedra, donde recibía atención médica desde el 2 de enero bajo custodia penitenciaria.

Tras advertir la fuga, el INPE comunicó de inmediato lo sucedido a la Policía Nacional del Perú para activar la búsqueda y recaptura, y al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes. Asimismo, puso al personal de seguridad involucrado a disposición de las autoridades para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.

¿Qué función cumple el INPE?

El INPE es la entidad rectora del sistema penitenciario en el Perú, encargada de administrar los penales, garantizando la seguridad, la alimentación, salud y la resocialización de los internos. Su función principal es asegurar la custodia de los privados de libertad y facilitar su reintegración productiva a la sociedad.

