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Sociedad

Peruana habría estafado con US$15 millones a migrantes en EE. UU.: ofrecía falsos cursos de inglés y fingía ser agente federal para extorsionarlos

Karount Toledo Vásquez, requerida por los cargos de fraude electrónico y extorsión, fue capturada en San Juan de Lurigancho tras varios años de búsqueda e investigada por posibles vínculos con lavado de dinero internacional.

Karount Jannet Toledo Vásquez, buscada por Interpol, enfrentará cargos que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero.
Karount Jannet Toledo Vásquez, buscada por Interpol, enfrentará cargos que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero.Foto: composición LR
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Karount Jannet Toledo Vásquez, de 49 años, fue detenida en San Juan de Lurigancho como presunta integrante de una red acusada de defraudar y extorsionar a migrantes hispanohablantes en Estados Unidos, con perjuicios que superan los US$ 15 millones. De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, entre 2013 y 2018 la organización afectó a más de 30.000 personas mediante la venta fraudulenta de productos, la suplantación de funcionarios públicos y amenazas directas de deportación.

La captura fue ejecutada por la Policía Nacional del Perú en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos. La peruana, considerada por la Embajada estadounidense como la última prófuga de esta red, era requerida por cargos de fraude electrónico, tentativa de extorsión, suplantación de agentes federales y lavado de dinero internacional.

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Así operaba la red que ofrecía cursos de inglés y amenazaba con deportar a migrantes en Estados Unidos

La investigación sitúa el inicio del contacto con las víctimas en una oficina clandestina de Lima que habría funcionado como centro de llamadas. Desde allí, los operadores se comunicaban con residentes hispanohablantes de Estados Unidos para ofrecerles productos como cursos de inglés y tabletas electrónicas. Estas propuestas comerciales habrían servido para establecer un vínculo inicial con los clientes antes de recurrir a las amenazas.

El mecanismo investigado contemplaba una segunda etapa en la que los interlocutores adoptaban identidades falsas. Según las acusaciones, algunos se presentaban como agentes federales, policías o funcionarios migratorios para convencer a las víctimas de que enfrentaban problemas legales. Las advertencias incluían posibles detenciones, comparecencias ante tribunales y deportaciones, con exigencias de dinero para evitar esas supuestas consecuencias.

Los pagos habrían sido canalizados mediante empresas internacionales de envío de dinero, entre ellas Western Union y MoneyGram. Las autoridades estadounidenses investigan estas operaciones como parte de un presunto esquema que también habría involucrado lavado de activos.

El expediente comprende acusaciones por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico o complicidad, tentativa de extorsión, suplantación de agentes de Estados Unidos y lavado de dinero internacional. La responsabilidad de la peruana Karount Jannet Toledo Vásquez deberá determinarse en el proceso judicial correspondiente.

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La red, activa entre 2013 y 2018, estafó a más de 30.000 personas mediante amenazas de deportación y suplantación de autoridades, según las investigaciones de EE. UU. y Perú.

La red, activa entre 2013 y 2018, estafó a más de 30.000 personas mediante amenazas de deportación y suplantación de autoridades, según las investigaciones de EE. UU. y Perú.

Captura en San Juan de Lurigancho: la extradición de Karount Jannet Toledo Vásquez y su búsqueda por Interpol

La búsqueda de Toledo Vásquez se extendió durante varios años. Según los antecedentes difundidos, la mujer había sido detenida en 2019, pero posteriormente recuperó su libertad. En 2024, pasó a figurar con una notificación roja de Interpol, mecanismo que permite solicitar la localización de una persona requerida por las autoridades de un país para afrontar un proceso judicial.

Esta alerta no constituye por sí misma una orden internacional de arresto automática. El procedimiento de extradición ya contaba con una autorización del Gobierno peruano. El 6 de enero de 2023 se publicó la Resolución Suprema N.º 019-2023-JUS, que aprobó la solicitud de extradición pasiva presentada por Estados Unidos. La decisión se produjo después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declarara procedente el pedido en julio de 2022 y de que la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas recomendara aceptar la solicitud.

La resolución estableció condiciones previas a la entrega, entre ellas comprobar si la acusada tenía otros procesos, condenas o requisitorias pendientes en Perú y garantizar el cómputo del tiempo de privación de libertad correspondiente al trámite de extradición.

Tras la reciente detención, la Embajada de Estados Unidos señaló que otros peruanos vinculados con la organización ya fueron extraditados y cumplen condena en ese país. Toledo Vásquez permanece bajo custodia de las autoridades peruanas mientras continúan las diligencias y las coordinaciones relacionadas con su eventual entrega a la justicia estadounidense.

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