No, los mensajes para retirar supuestas "ganancias" no acreditan premios Mensajes de texto anuncian supuestas ganancias de S/1.206 y transferencias de S/818 que deben reclamarse mediante enlaces acortados, pero esta modalidad presenta señales características de intentos de fraude. Se recomienda no acceder a los vínculos enviados.

Mensajes de texto (SMS) que anuncian supuestas ganancias económicas y transferencias bancarias pendientes de retiro circulan entre usuarios de telefonía móvil. Las comunicaciones incluyen enlaces acortados que invitan a los destinatarios a ingresar a páginas externas para reclamar el dinero.

Mensajes de texto

PerúCheck examinó dos mensajes recibidos el 3 y el 26 de octubre de 2026. El primero señala que el destinatario tiene S/1.206 en ganancias pendientes de reclamar y le pide retirarlas inmediatamente. El segundo asegura que se ha recibido una transferencia de S/818 en su cuenta bancaria e incluye un enlace para consultar el supuesto saldo.

Sin embargo, ninguna de las comunicaciones identifica a la entidad financiera que habría realizado las operaciones ni presenta información verificable sobre el origen del dinero.

¿Los mensajes corresponden a premios o transferencias reales?

El mensaje no identifica a la empresa responsable de las supuestas ganancias ni presenta documentación que permita acreditar la existencia de un premio o saldo pendiente. Además, utiliza un enlace acortado y solicita al destinatario reclamar el dinero inmediatamente, dos características que pueden emplearse en intentos de fraude digital.

Ricardo Elías, abogado especialista en temas digitales, explicó a PerúCheck que las entidades financieras no acostumbran comunicar supuestos premios mediante enlaces enviados por SMS.

“Los bancos, las empresas o las entidades financieras no envían enlaces para pedir que reclames un premio. Es una muy mala práctica, razón por la cual no lo hacen”, sostuvo.

El especialista precisó que, cuando una persona participa en un concurso o promoción legítima, debe verificar los resultados mediante los canales oficiales de la empresa organizadora, utilizando las credenciales o mecanismos de identificación correspondientes.

El enlace no permite retirar dinero: redirige a una página de juegos de azar

Para comprobar el destino del enlace, PerúCheck realizó una prueba de navegación desde una cuenta de prueba. Al ingresar, se abrió el sitio web ort46.online, que mostraba una supuesta recompensa de S/7,00 y un mensaje que invitaba al usuario a jugar para ganar más dinero.

Posteriormente apareció la pantalla de carga de un juego denominado 'Fortune Tiger'. La página no correspondía a una entidad bancaria ni mostraba evidencia de las ganancias o transferencias anunciadas en los SMS. Este hallazgo permite establecer que, al menos en el enlace examinado, el mensaje dirige al usuario a una plataforma de juegos en lugar de permitirle retirar el dinero prometido.

Aplicación a la que dirige el mensaje de texto

¿Qué es el phishing y cómo identificarlo?

De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) , el phishing es un delito cibernético mediante el cual delincuentes simulan comunicaciones de empresas para obtener información personal o financiera. Cuando el engaño se realiza a través de mensajes de texto, esta modalidad se conoce como smishing.

Según explicó Elías, existen diversas señales que permiten identificar comunicaciones sospechosas: enlaces acortados, ausencia de datos específicos del destinatario, mensajes genéricos y expresiones que buscan generar urgencia.

Diferencias entre comunicaciones sospechosas

El especialista señaló que servicios como Bitly permiten ocultar la dirección completa de una página mediante enlaces reducidos. Aunque su utilización no implica necesariamente una actividad fraudulenta, esta herramienta también puede ser aprovechada para disimular el destino de sitios maliciosos.

Asimismo, indicó que los delincuentes suelen recurrir a plazos breves para presionar a sus potenciales víctimas.

“Tratan de jugar con el factor de tiempo como para que la víctima pueda bajar sus precauciones y acceder a estos enlaces”, indicó.

¿Qué hacer si una persona cae en este tipo de engaños?

El abogado explicó que, durante periodos de mayor actividad comercial, como campañas de descuentos, pagos de gratificaciones y festividades de fin de año, los delincuentes pueden aprovechar el incremento de las transacciones digitales para difundir comunicaciones fraudulentas.

Para reducir el riesgo, recomendó utilizar herramientas de protección digital y activar las advertencias de seguridad disponibles en los teléfonos móviles.

Si una persona proporcionó información financiera o sufrió una operación no reconocida después de ingresar a un enlace sospechoso, Elías aconsejó contactar inmediatamente a su banco para solicitar las medidas de protección correspondientes.

También recomendó presentar una denuncia ante la Policía Nacional o el Ministerio Público. Dependiendo de las circunstancias, señaló que puede evaluarse la presentación de un reclamo o denuncia ante Indecopi por problemas relacionados con el servicio financiero.

Conclusión

Los mensajes examinados no acreditan que sus destinatarios hayan ganado S/1.206 o recibido una transferencia bancaria de S/818. Ambas comunicaciones presentan señales compatibles con intentos de smishing, entre ellas el uso de enlaces acortados, la ausencia de una entidad financiera identificable y mensajes que incentivan al usuario a actuar inmediatamente. Por este motivo, PerúCheck califica los mensajes atribuidos a entidades financieras como falsos.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.