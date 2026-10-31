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Sociedad

Allanan inmuebles en Lima y Callao por red que habría recibido US$231.969 de fraudes en siete países y usado Binance

Dos investigados afrontan una detención preliminar por siete días y un tercero permanece no habido. La Fiscalía señala que la presunta organización recibió dinero de origen ilícito mediante una empresa fachada y lo destinó a la compra de activos virtuales.

Investigados habrían comprado activos virtuales a través de Binance
Investigados habrían comprado activos virtuales a través de Binance
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La Fiscalía allanó cuatro inmuebles en el Callao, San Martín de Porres, Rímac y Jesús María como parte de una investigación contra una presunta red de ciberdelincuencia que habría cometido fraudes informáticos en siete países. El operativo permitió la detención preliminar por siete días de Miguel Apagueño y Sharon Ventura, mientras que el ciudadano chino Lin Jiang permanece no habido.

De acuerdo con las investigaciones de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, la organización habría recibido más de US$231.969 de origen ilícito a través de una cuenta bancaria vinculada a una empresa fachada. Los fondos también habrían sido destinados a la compra de activos virtuales en Binance, a nombre de Ventura Ortiz y Lin Jiang.

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Empresa fachada recibió más de US$231.000

La investigación preliminar señala que Miguel Apagueño habría facilitado una cuenta bancaria a nombre de Negocios Huayaba E.I.R.L. para recibir el dinero procedente de los fraudes informáticos.

Después de recibir los fondos, el investigado habría realizado retiros en efectivo y transferencias a los otros implicados por montos superiores a los US$36.000. La Fiscalía también detectó que el dinero se destinó a la adquisición de activos virtuales en Binance, a nombre de Ventura Ortiz y Lin Jiang.

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Fiscalía incautó celulares y tarjetas SIM

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron equipos celulares y tarjetas SIM que servirán como evidencia para las diligencias fiscales. La investigación comprende los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal.

El operativo estuvo a cargo del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, en coordinación con la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la Policía Nacional.

El fiscal provincial Jorge Luis Zavaleta Torres dirige las pesquisas junto con los fiscales adjuntos provinciales Carlos Francisco Espinoza Cordero, Claudia Paola Merino Barriga y Jhonathan Antony Andrés Barba.

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