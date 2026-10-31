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Sociedad

Van a tu casa para cambiarte la tarjeta: Indecopi alerta sobre nueva modalidad de fraude bancario que ya tiene más de 100 víctimas

Indecopi aconseja validar ofertas con bancos oficiales y no compartir contraseñas ni códigos de seguridad. Los ciudadanos pueden acudir a sus oficinas para denunciar intentos de fraude.

Entre enero y octubre de 2026, la Oficina Regional del Indecopi registró 105 reclamos y 51 consultas sobre engaños relacionados con tarjetas bancarias.
Entre enero y octubre de 2026, la Oficina Regional del Indecopi registró 105 reclamos y 51 consultas sobre engaños relacionados con tarjetas bancarias.Foto: Indecopi/Andina/Composición Lr
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advirtió sobre prácticas fraudulentas que buscan conseguir información financiera de los consumidores mediante engaños relacionados con sus tarjetas bancarias. La alerta fue emitida por la Oficina Regional de Huánuco, que identificó visitas domiciliarias y llamadas telefónicas utilizadas para obtener datos confidenciales de los usuarios.

Entre enero y octubre de 2026, la sede regional recibió 105 reclamos y 51 consultas vinculadas con esta problemática. Ante estos casos, la institución pidió evitar la entrega de tarjetas, contraseñas y códigos de seguridad a personas desconocidas, así como comprobar cualquier oferta o supuesto beneficio directamente con los bancos a través de sus canales oficiales.

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Así operan los falsos trabajadores bancarios que buscan obtener tus tarjetas y datos personales

Una de las prácticas identificadas consiste en la visita de personas que se presentan como trabajadores de entidades financieras. Bajo el argumento de que deben reemplazar o renovar una tarjeta bancaria, intentan convencer a los consumidores para que entreguen el plástico en sus propios domicilios. Esta estrategia busca conseguir el medio de pago y acceder a información que puede comprometer las cuentas de los usuarios.

Otra modalidad se desarrolla mediante llamadas telefónicas. Los responsables contactan a las personas y les comunican que habrían obtenido un premio, que pueden acceder a una promoción especial o que cuentan con un crédito preaprobado. Con estos ofrecimientos, buscan generar confianza y conseguir datos financieros que no deben compartirse con terceros.

La Oficina Regional del Indecopi en Huánuco reportó 105 reclamos y 51 consultas relacionadas con este tipo de situaciones durante el año. Las cifras corresponden a los casos atendidos por dicha sede y reflejan la cantidad de ciudadanos que acudieron a la institución para comunicar incidentes o solicitar orientación sobre posibles engaños vinculados con sus tarjetas.

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Indecopi explica cómo proteger tus claves y dónde denunciar un intento de fraude

Para evitar que terceros obtengan acceso a información financiera, el Indecopi recomienda no entregar tarjetas bancarias a desconocidos ni proporcionar contraseñas, claves secretas, tokens o códigos de seguridad. Estos datos tampoco deben compartirse mediante llamadas, mensajes de texto o redes sociales, incluso cuando el contacto asegure representar a un banco.

Si una persona llega a una vivienda con el ofrecimiento de recoger o cambiar una tarjeta, el consumidor debe evitar entregar el documento o proporcionar información personal. La recomendación es finalizar el contacto, comunicar lo ocurrido a la entidad financiera y poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes. Ante llamadas sospechosas, también se aconseja interrumpir la comunicación y verificar cualquier promoción directamente con el banco.

Los ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos como consumidores pueden acudir a la Oficina Regional del Indecopi en Huánuco, ubicada en el jirón Progreso N° 344. Otra alternativa es el módulo 15 del Centro MAC Huánuco.

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