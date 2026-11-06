Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
EN VIVO

Keiko rinde cuentas y justifica sus 100 días sin resultados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Usó la IA para falsificar comprobante de Yape en licorería y terminó condenado a casi 4 años de prisión

Ángel Antony Aparco Paitán, sentenciado a tres años y ocho meses de prisión suspendida, fue detenido en flagrancia tras presentar un comprobante simulado a los trabajadores del establecimiento.

El joven fue condenado por estafa tras falsificar pago de Yape.
El joven fue condenado por estafa tras falsificar pago de Yape. | Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Un joven de 23 años fue condenado en Huancavelica luego de utilizar herramientas de inteligencia artificial para fabricar un comprobante falso de Yape e intentar pagar una compra de S/111 en una licorería. El Poder Judicial le impuso tres años, ocho meses y 26 días de prisión suspendida, tras un proceso judicial que se resolvió en apenas 48 horas.

El sentenciado fue identificado como Ángel Antony Aparco Paitán, quien fue declarado responsable del delito de estafa agravada. El hecho ocurrió la noche del 15 de octubre de 2026, cuando acudió a la licorería La Huantina y presentó un documento digital que simulaba una transferencia bancaria realizada mediante BCP/Yape.

Video destacado

Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Según la investigación fiscal, el comprobante había sido elaborado con inteligencia artificial y reproducía los elementos visuales de una notificación de pago legítima. De esta manera, el joven intentó hacer pasar por válida una operación que no se había concretado.

LR Focus
Puedes ver

Piura: "Hasta que no estén todos presos, no habrá justicia", dice la esposa y madre de las víctimas de Castilla

lr.pe

¿Cómo descubrieron el comprobante falso de Yape?

La maniobra fue advertida por los trabajadores del establecimiento, quienes ya habían registrado operaciones similares en meses anteriores. Ante las sospechas, alertaron a las autoridades y efectivos de la Policía Nacional intervinieron y detuvieron a Aparco Paitán en flagrancia.

El caso pasó a manos de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, a cargo del fiscal provincial Jhomny Mantilla. El Ministerio Público reunió elementos de convicción como las grabaciones de las cámaras de seguridad, las declaraciones de los testigos y la aceptación de los cargos por parte del investigado.

Con estas pruebas, el proceso avanzó por la vía inmediata y culminó mediante la figura de terminación anticipada, lo que permitió obtener una sentencia en aproximadamente 48 horas.

Puedes ver

Yojany Rujel, investigada por fuga de exjuez César Hinostroza, cayó con “La Hermandad Fronteriza”

lr.pe

¿Cuál es la condena que recibió el joven?

El Poder Judicial impuso a Ángel Antony Aparco Paitán tres años, ocho meses y 26 días de pena privativa de libertad suspendida, sujeta a un periodo de prueba de dos años.

Asimismo, estableció el pago de 105 días multa, cantidad que se redujo a 88 tras la bonificación procesal correspondiente por acogerse a la terminación anticipada.

La sentencia también fijó una reparación civil de S/4.500 a favor de la licorería afectada. De ese monto, el condenado abonó S/3.000 durante la diligencia judicial, mientras que los S/1.500 restantes deberán ser cancelados en dos cuotas adicionales, según lo acordado en el proceso.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Campo de Marte: convocan a “marcha final” por muerte de árboles y obras inconclusas antes de visita del papa León XIV

Usó la IA para falsificar comprobante de Yape en licorería y terminó condenado a casi 4 años de prisión

Crisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso, ¿quién asumirá el poder?

Sociedad

Campo de Marte: convocan a “marcha final” por muerte de árboles y obras inconclusas antes de visita del papa León XIV

Temblor en Perú hoy EN VIVO, viernes 6 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Caída de ladrillos genera fuerte congestión cerca del Trébol de Javier Prado en la Vía de Evitamiento

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Franco Vidal ataca a la prensa tras revelarse que su gestión gastó más de S/ 34 millones en eventos: "Manipulan todo"

Reelección encubierta: JEE Lima Este 2 proclama al actual alcalde Richard Soria como primer regidor de El Agustino

Ley de pensión de S/3.500 para maestros: TC admite a trámite demanda de inconstitucionalidad