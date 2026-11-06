Usó la IA para falsificar comprobante de Yape en licorería y terminó condenado a casi 4 años de prisión Ángel Antony Aparco Paitán, sentenciado a tres años y ocho meses de prisión suspendida, fue detenido en flagrancia tras presentar un comprobante simulado a los trabajadores del establecimiento.

Un joven de 23 años fue condenado en Huancavelica luego de utilizar herramientas de inteligencia artificial para fabricar un comprobante falso de Yape e intentar pagar una compra de S/111 en una licorería. El Poder Judicial le impuso tres años, ocho meses y 26 días de prisión suspendida, tras un proceso judicial que se resolvió en apenas 48 horas.

El sentenciado fue identificado como Ángel Antony Aparco Paitán, quien fue declarado responsable del delito de estafa agravada. El hecho ocurrió la noche del 15 de octubre de 2026, cuando acudió a la licorería La Huantina y presentó un documento digital que simulaba una transferencia bancaria realizada mediante BCP/Yape.

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Según la investigación fiscal, el comprobante había sido elaborado con inteligencia artificial y reproducía los elementos visuales de una notificación de pago legítima. De esta manera, el joven intentó hacer pasar por válida una operación que no se había concretado.

¿Cómo descubrieron el comprobante falso de Yape?

La maniobra fue advertida por los trabajadores del establecimiento, quienes ya habían registrado operaciones similares en meses anteriores. Ante las sospechas, alertaron a las autoridades y efectivos de la Policía Nacional intervinieron y detuvieron a Aparco Paitán en flagrancia.

El caso pasó a manos de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, a cargo del fiscal provincial Jhomny Mantilla. El Ministerio Público reunió elementos de convicción como las grabaciones de las cámaras de seguridad, las declaraciones de los testigos y la aceptación de los cargos por parte del investigado.

Con estas pruebas, el proceso avanzó por la vía inmediata y culminó mediante la figura de terminación anticipada, lo que permitió obtener una sentencia en aproximadamente 48 horas.

¿Cuál es la condena que recibió el joven?

El Poder Judicial impuso a Ángel Antony Aparco Paitán tres años, ocho meses y 26 días de pena privativa de libertad suspendida, sujeta a un periodo de prueba de dos años.

Asimismo, estableció el pago de 105 días multa, cantidad que se redujo a 88 tras la bonificación procesal correspondiente por acogerse a la terminación anticipada.

La sentencia también fijó una reparación civil de S/4.500 a favor de la licorería afectada. De ese monto, el condenado abonó S/3.000 durante la diligencia judicial, mientras que los S/1.500 restantes deberán ser cancelados en dos cuotas adicionales, según lo acordado en el proceso.