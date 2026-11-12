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Sociedad

¡Hasta 10 horas sin luz! Anuncian corte de energía en Lima del 13 al 14 de noviembre: Conoce si tu zona será afectada

Entre el 13 y el 14 de noviembre, sectores de Lima y Callao sufrirán cortes programados de electricidad. Diversos distritos verán interrumpido su servicio.

Corte de luz el 13 y 14 de noviembre
Corte de luz el 13 y 14 de noviembre
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¡Prepárate! Desde el viernes 13 hasta el sábado 14 de noviembre, Pluz Energía ha confirmado que varias zonas en los distritos de Lima y Callao experimentarán cortes eléctricos temporales. Es importante destacar que estas interrupciones serán planeadas y afectarán solamente a ciertas calles y sectores, no a todo el distrito. ¿Tu residencia o negocio están dentro de las áreas potencialmente afectadas? Aquí te proporcionamos todos los detalles importantes.

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Corte de luz para el viernes 13 de noviembre: listado actualizado de áreas impactadas

Según la programación de Pluz Energía, el corte del 13 de noviembre podría durar hasta 10 horas en lugares como: Callao, Rímac, Huacho, San Antonio de Chaclla y Barranca.

Callao

  • Áreas impactadas: JR. LAZARETO CDRAS. 6, 7, JR. ZEPITA CDRAS. 10, 11, JR. ANTONIO MIRÓ QUESADA CDRA. 6, JR. PUNO CDRA. 6.
  • Horario del corte: desde las 9.30 a. m. hasta las 4.30 p. m.

Rímac

  • Áreas impactadas: AV. SAMUEL DE ALCAZAR CDRA. 11, AV. MORRO DE ARICA CDRAS. 5, 6, 7, CALLE LORENZO DE VILLASECA CDRAS. 5, 6, JR. MONITOR HUÁSCAR NORTE CDRAS. 5, 6, AV. MAYOR ELÉSPURU S/N, CALLE 6 CDRA. 11, CALLE 8 CDRA. 11, CALLE 9 CDRAS. 1, 2, 3, CALLE 10 CDRA. 1, CALLE 15 CDRA. 10, CALLE 20 CDRA. 10.
  • Horario del corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

Huacho

  • Áreas impactadas: CALLE LA PALMA CUADRA 1 A 3, PJE SAN MARTÍN, JR. ATAHUALPA CUADRA 3, CALLE NICOLÁS DE PIEROLA CUADRA 1 Y 2; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO.
  • Horario del corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

San Antonio de Chaclla

  • Áreas impactadas: ASOC. DE POSES MYPES SCT. VILLA DEL SOL ANX. 22 JICAMARCA MZS. EB, EC, ED, EE, EF, EG.
  • Horario del corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.

Barranca

  • Áreas impactadas: Cliente MT 73054U (S: 1566905) ubicado en sector Atarjea Barranca.
  • Horario del corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

Corte de luz para el sábado 14 de noviembre: listado actualizado de áreas impactadas

Asimismo, el 14 de noviembre se han programado interrupciones en otros distritos de Lima y Callao, tales como: Ventanilla, Los Olivos y San Juan de Lurigancho. Ante esto, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones para minimizar los inconvenientes por la falta temporal de electricidad.

LR Focus

Ventanilla

  • Desde las 8.30 a. m. hasta las 6.00 p. m.: A.H. OASIS DE PACHACUTEC SCT. III MZS. A1, B1, C1, D, D1, E, F, H, I, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N, N1, Ñ1, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U PRIMA 1, U1, W, X, Y, Z, A.H. SECTOR CERRO CACHITO MZS. O, S, T, A.H. SAN PABLO PACHACUTEC MZS. E, F, H, I, J, AGRUP. POB. LADERAS DEL CERRO CACHITO MZS. A, B, C, D, E, ASOC. MINI PARQUE INDUSTRIAL CERRO CACHITO MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, Q.
  • Desde las 9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.: URB. LA BANDERA MZS. C3, C4, C5, C6, C8, 15E, 15F, URB. EX COMERCIAL VENTANILLA MZS. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, A2, A4, A5, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C12, C12A, C13, C13A, C14A, C14B, C15 PRIMA, AGRUP. TRAB. MUNICIPALES BALLE MZ. C14B, ASOC. VIV. LAS BRISAS MZS. C6, C15, MALECÓN ANDRÉS A. CÁCERES MZS. C2, C3, C4, CALLE TROMPETEROS CDRA. 1, URB. JUAN PABLO II MZ. B, CALLE LAS CASTAÑITAS CDRA. 1, URB. JUAN PABLO II MZ. A, B, 15B, 15D, C15.

Los Olivos

  • Áreas impactadas: Avenida LUIS CARRANZA CDRA. 21, 22.
  • Horario del corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • Áreas impactadas: AGRUP. FAM. PORTADA DE BELÉN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. LOS JARDINES DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ETP V MZS. A, B, C, D, E, H, AGRUP. FAM. LA NUEVA PARCELA MZS. K, L, M, N, AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN MZ U4 AMPL. A Y B MZS. A, A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D, E, AGRUP. FAM. AMPL. N° 3 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ZONA XIV MZ. U6C, AGRUP. FAM. PILAR NORES DE GARCÍA MZS. U6K, U6M, AGRUP. FAM. CERRITO EL HUASCARÁN MZ. A, AGRUP. FAM. LAS TERRAZAS DE SAN GERÓNIMO MZ. B4, AGRUP. FAM. AMPL. N° 3 J.C.M. ZONA XIV MZ. U6C, AGRUP. MZ. U4C LAS PALMERAS.
  • Horario del corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

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