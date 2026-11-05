Seis distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz de hasta 10 horas este viernes 6 de noviembre, según Pluz Energía: horarios y zonas afectadas

Se recomienda a los usuarios revisar el cronograma completo de cortes, incluyendo horarios y calles afectadas por distrito, para planificar adecuadamente.

Se recomienda a los usuarios revisar el cronograma completo de cortes, incluyendo horarios y calles afectadas por distrito, para planificar adecuadamente. Foto: Andina/Composición LR

Pluz Energía programó cortes de luz para este viernes 6 de noviembre en sectores de Lima, Callao y Huaral. La interrupción del servicio se realizará en diferentes horarios, desde las 8:00 a. m. hasta las 6:30 p. m., según la zona comprendida en la programación de la empresa.

Entre los lugares afectados figuran Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Rímac, San Martín de Porres, sectores del Callao y Huaral . Algunos cortes tendrán una duración de hasta 10 horas, por lo que es importante revisar las calles y manzanas incluidas en el cronograma.

Corte de luz este viernes 6 de noviembre: revisa los horarios y las zonas afectadas por distrito

1. Carabayllo

Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

9:00 a. m. a 5:00 p. m. Zona: C.P. Las Piedritas, manzana A.

C.P. Las Piedritas, manzana A. Segundo horario: 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

10:00 a. m. a 6:00 p. m. Zona: C.P. Las Piedritas, manzanas D y K.

2. San Juan de Lurigancho

Horario: 9:30 a. m. a 6:30 p. m.

9:30 a. m. a 6:30 p. m. Zona: P.J. Arriba Perú, manzanas 10, 15, 16, 17, 39 y 40.

3. Rímac

Horario: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

8:00 a. m. a 6:00 p. m. Zonas afectadas:

Jr. Amalia Puga, cuadras 6, 7 y 8.

Av. Alcázar, cuadras 7 y 8.

Jr. Andrés Corso (ex Bellavista), cuadra 7.

Jr. Antares, cuadras 1 y 2.

Jr. Antares Norte y Antares Sur, cuadra 3.

Calle Ricardo Bentín, cuadras 2, 5, 6 y 7.

Jr. Tomás Vidal, cuadra 2.

Av. Felipe Arancibia (ex Tarapacá), cuadras 2, 5, 6 y 7.

Calle La Colonia y calle Lorenzo de Villaseca, cuadra 1.

Jr. Pallasca, cuadra 7.

P.J. Totorita, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.

Av. Villacampa y av. La Capilla, cuadra 8.

4. San Martín de Porres y Callao

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

8:00 a. m. a 4:00 p. m. Zonas afectadas:

Pro. Viv. Nuestra Señora de la Soledad: manzanas A, B y C.

Asoc. Sta. María del Valle: manzanas A, B, D, E y F.

Pro. Viv. Las Orquídeas de Oquendo: manzanas B, C, D, E y F.

Urb. Los Jardines de Sta. Rosa: manzanas A, B, C y D.

Urb. Las Brisas de Sta. Rosa: manzanas A, B, C, D, H e I.

Asoc. Viv. Los Rosales de Lima: manzanas A, C, D, E y F.

Pro. Viv. Señor de los Milagros de Oquendo: manzanas A, C, D, F, G y H.

Pro. Viv. Los Alisos de Oquendo: manzanas A, B y C.

Pro. Viv. Res. Los Pinos de Sta. Rosa: manzanas B, F e I.

Pro. Viv. Sta. Luisa I Oquendo: manzanas A, B, C y D.

Pro. Viv. El Olivar de Oquendo: manzanas A, B, C y D.

Urb. La Encantada de Sta. Rosa: manzanas A, B y C.

Asoc. Futura Urb. La Encantada de Sta. Rosa: manzanas A, B y C.

Pro. Viv. Las Gardenias de Oquendo I: manzanas A y B.

Pro. Viv. Villa Los Ángeles: manzanas A, B, C, D y E.

5. Huaral