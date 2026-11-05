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Seis distritos de Lima y Callao tendrán corte de luz de hasta 10 horas este viernes 6 de noviembre, según Pluz Energía: horarios y zonas afectadas

Pluz Energía ha programado cortes de luz para este viernes 6 de noviembre en diversos sectores e irán desde las 8:00 a. m. hasta las 6:30 p. m.

Se recomienda a los usuarios revisar el cronograma completo de cortes, incluyendo horarios y calles afectadas por distrito, para planificar adecuadamente.
Se recomienda a los usuarios revisar el cronograma completo de cortes, incluyendo horarios y calles afectadas por distrito, para planificar adecuadamente.Foto: Andina/Composición LR
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Pluz Energía programó cortes de luz para este viernes 6 de noviembre en sectores de Lima, Callao y Huaral. La interrupción del servicio se realizará en diferentes horarios, desde las 8:00 a. m. hasta las 6:30 p. m., según la zona comprendida en la programación de la empresa.

Entre los lugares afectados figuran Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Rímac, San Martín de Porres, sectores del Callao y Huaral. Algunos cortes tendrán una duración de hasta 10 horas, por lo que es importante revisar las calles y manzanas incluidas en el cronograma.

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Corte de luz este viernes 6 de noviembre: revisa los horarios y las zonas afectadas por distrito

1. Carabayllo

  • Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Zona: C.P. Las Piedritas, manzana A.
  • Segundo horario: 10:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Zona: C.P. Las Piedritas, manzanas D y K.

2. San Juan de Lurigancho

  • Horario: 9:30 a. m. a 6:30 p. m.
  • Zona: P.J. Arriba Perú, manzanas 10, 15, 16, 17, 39 y 40.

3. Rímac

  • Horario: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • Jr. Amalia Puga, cuadras 6, 7 y 8.
  • Av. Alcázar, cuadras 7 y 8.
  • Jr. Andrés Corso (ex Bellavista), cuadra 7.
  • Jr. Antares, cuadras 1 y 2.
  • Jr. Antares Norte y Antares Sur, cuadra 3.
  • Calle Ricardo Bentín, cuadras 2, 5, 6 y 7.
  • Jr. Tomás Vidal, cuadra 2.
  • Av. Felipe Arancibia (ex Tarapacá), cuadras 2, 5, 6 y 7.
  • Calle La Colonia y calle Lorenzo de Villaseca, cuadra 1.
  • Jr. Pallasca, cuadra 7.
  • P.J. Totorita, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K.
  • Av. Villacampa y av. La Capilla, cuadra 8.

4. San Martín de Porres y Callao

  • Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • Pro. Viv. Nuestra Señora de la Soledad: manzanas A, B y C.
  • Asoc. Sta. María del Valle: manzanas A, B, D, E y F.
  • Pro. Viv. Las Orquídeas de Oquendo: manzanas B, C, D, E y F.
  • Urb. Los Jardines de Sta. Rosa: manzanas A, B, C y D.
  • Urb. Las Brisas de Sta. Rosa: manzanas A, B, C, D, H e I.
  • Asoc. Viv. Los Rosales de Lima: manzanas A, C, D, E y F.
  • Pro. Viv. Señor de los Milagros de Oquendo: manzanas A, C, D, F, G y H.
  • Pro. Viv. Los Alisos de Oquendo: manzanas A, B y C.
  • Pro. Viv. Res. Los Pinos de Sta. Rosa: manzanas B, F e I.
  • Pro. Viv. Sta. Luisa I Oquendo: manzanas A, B, C y D.
  • Pro. Viv. El Olivar de Oquendo: manzanas A, B, C y D.
  • Urb. La Encantada de Sta. Rosa: manzanas A, B y C.
  • Asoc. Futura Urb. La Encantada de Sta. Rosa: manzanas A, B y C.
  • Pro. Viv. Las Gardenias de Oquendo I: manzanas A y B.
  • Pro. Viv. Villa Los Ángeles: manzanas A, B, C, D y E.

5. Huaral

  • Horario: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • Av. La Alameda Sur, cuadra 3, lado impar desde el número 359 en adelante.
  • Calle Jorge Chávez, cuadra 2.

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