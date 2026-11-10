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Incendio en colegio por falla de caja de luz dejó daños y sin electricidad a 300 alumnos de Carabayllo

El incidente se reportó el domingo 8 de noviembre y dejó sin servicio eléctrico a la institución. Pluz Energía informó que acudió al colegio y logró restablecer el suministro. Además, aseguró que investigará las causas del siniestro.

Incendio en colegio de Carabayllo
Incendio en colegio de Carabayllo | Composición LR / DifusiónComposición LR / Difusión
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Un incendio originado por una falla en la caja de luz exterior de la institución educativa N.° 8167 Río seco, en Carabayllo, dejó diversas pérdidas materiales y sin electricidad al centro educativo que alberga a 300 estudiantes. La caja explotó por razones que aún se investigan, generando daños en la oficina de la dirección.

El incidente se registró el domingo 8 de noviembre y causó la destrucción total de equipos esenciales para el trabajo pedagógico, entre ellos laptops, impresoras, computadoras, ventiladores y documentos que se encontraban en la mencionada oficina.

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Incendio dejó sin luz a colegio público

El siniestro dejó temporalmente sin servicio eléctrico al colegio que alberga a 300 alumnos: 188 de nivel primaria y 122 de secundaria. Asimismo, las cámaras de seguridad de la escuela quedaron inoperativas al no contar con energía, lo que dejó desprotegidas las instalaciones.

LR Focus

Ruth Torres Araujo, madre de familia y tesorera de la APAFA, señaló que no es la primera vez que ocurren fallas en el sector. Indicó que el viernes previo al incendio, personal de la empresa Pluz Energía realizó nuevas instalaciones que generaron chispas en postes aledaños y cortes de luz en la zona.

Compañía atiende falla eléctrica

La República se comunicó con Pluz Energía para conocer las acciones que adoptó frente al caso. La empresa informó que la mañana de este martes 10 de noviembre una de sus cuadrillas acudió al colegio y logró restablecer el servicio eléctrico en su totalidad.

Asimismo, aseguró que continuará investigando lo ocurrido para determinar las causas del incidente. "Estamos manteniendo comunicación directa con el director de la institución educativa y los representantes de la APAFA para dar seguimiento al caso", señaló la compañía.

Caja de luz reparada por Pluz Energía

Caja de luz reparada por Pluz Energía

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