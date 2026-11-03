Cortes de luz de hasta 10 horas en Lima y Callao: revisa qué zonas se quedarán sin electricidad este 4, 5, 6 y 7 de noviembre Los cortes de luz se realizarán en distritos como San Juan de Lurigancho, Ventanilla, entre otros; con horarios que varían según la zona. Se recomienda a los usuarios consultar el cronograma.

La programación de cortes de luz en Lima y Callao se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre de 2026, afectando distritos como San Juan de Lurigancho, Callao y Ventanilla.

La programación de cortes de luz en Lima y Callao se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre de 2026, afectando distritos como San Juan de Lurigancho, Callao y Ventanilla. Foto: Andina/Composición LR

La programación de cortes de luz en Lima y Callao contempla estas interrupciones entre el miércoles 4 y el sábado 7 de noviembre de 2026. Los trabajos, a cargo de la empresa distribuidora, alcanzarán sectores de distritos como San Juan de Lurigancho, Callao, Ventanilla, Los Olivos y Carabayllo, entre otros.

Los horarios variarán según la zona y la fecha, con suspensiones que en algunos sectores se extenderán durante varias horas. Por ello, los usuarios pueden revisar el cronograma para identificar si su vivienda o negocio está comprendido en los trabajos programados y tomar las previsiones necesarias.

Corte de luz del miércoles 4 de noviembre: distritos, zonas y horarios programados

Las interrupciones eléctricas del miércoles 4 de noviembre se distribuirán en distintos puntos de Lima y Callao. Estas son las zonas y los horarios comunicados:

Santa Rosa de Quives : de 9:00 a. m. a 5:30 p. m. La interrupción comprenderá el centro poblado El Olivar y la avenida El Olivar-Ramal, manzana BM.

: de 9:00 a. m. a 5:30 p. m. La interrupción comprenderá el centro poblado El Olivar y la avenida El Olivar-Ramal, manzana BM. San Juan de Lurigancho : de 9:30 a. m. a 6:30 p. m. El corte alcanzará sectores de Jicamarca, Motupe, 10 de Marzo, El Progreso, Integración Almirante Grau, Nuevo Perú, San José, Los Cipreses, Los Geranios, Los Unidos, 10 de Febrero, El Jordán, El Mirador de las Vegas, Héroes del Cenepa, Jorge Chávez II, José Olaya y Las Lomas de Motupe II, entre otras zonas.

: de 9:30 a. m. a 6:30 p. m. El corte alcanzará sectores de Jicamarca, Motupe, 10 de Marzo, El Progreso, Integración Almirante Grau, Nuevo Perú, San José, Los Cipreses, Los Geranios, Los Unidos, 10 de Febrero, El Jordán, El Mirador de las Vegas, Héroes del Cenepa, Jorge Chávez II, José Olaya y Las Lomas de Motupe II, entre otras zonas. Callao : de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La suspensión comprenderá el asentamiento humano Bocanegra, sector 5, la cuadra 50 de la avenida Perú y las manzanas G12, G17, G18, G26 a G32, G36 y G37.

: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La suspensión comprenderá el asentamiento humano Bocanegra, sector 5, la cuadra 50 de la avenida Perú y las manzanas G12, G17, G18, G26 a G32, G36 y G37. Ancón : de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. El corte afectará a las asociaciones de vivienda Las Pampas de Piedras Gordas y Los Damnificados de Ancón, en las manzanas A a L.

: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. El corte afectará a las asociaciones de vivienda Las Pampas de Piedras Gordas y Los Damnificados de Ancón, en las manzanas A a L. Ventanilla : de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. La interrupción se realizará en la urbanización Parque Porcino, zonas 12 y 13, y en el asentamiento humano Los Edificadores.

: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. La interrupción se realizará en la urbanización Parque Porcino, zonas 12 y 13, y en el asentamiento humano Los Edificadores. Comas : de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. El corte comprenderá el pueblo joven La Libertad y las calles y manzanas señaladas en el cronograma.

: de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. El corte comprenderá el pueblo joven La Libertad y las calles y manzanas señaladas en el cronograma. Lima Cercado: de 10:00 p. m. a 12:00 a. m. La suspensión alcanzará calles y jirones de Barrios Altos, así como el puente Huáscar.

Jueves 5, viernes 6 y sábado 7: revisa dónde se suspenderá el servicio eléctrico

Las interrupciones continuarán durante los tres días siguientes en distritos de Lima y Callao. Los horarios y sectores incluidos son los siguientes:

Jueves 5 de noviembre

Lima Cercado : de 12:00 a. m. a 4:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en las zonas de Barrios Altos y el puente Huáscar comprendidas en el cronograma.

: de 12:00 a. m. a 4:00 a. m. Se interrumpirá el servicio en las zonas de Barrios Altos y el puente Huáscar comprendidas en el cronograma. San Juan de Lurigancho : de 9:30 a. m. a 6:30 p. m. El corte abarcará Bayóvar, Antenor Orrego, Mirador de los Ángeles, Los Ángeles de Barcelona, Ticlio de Bayóvar, Alfonso Ugarte, La Fortaleza, Nueva Primavera, Las Palmeras, Las Torres de Cruz Blanca, Los Girasoles, Niño Jesús, La Terraza y otros sectores.

: de 9:30 a. m. a 6:30 p. m. El corte abarcará Bayóvar, Antenor Orrego, Mirador de los Ángeles, Los Ángeles de Barcelona, Ticlio de Bayóvar, Alfonso Ugarte, La Fortaleza, Nueva Primavera, Las Palmeras, Las Torres de Cruz Blanca, Los Girasoles, Niño Jesús, La Terraza y otros sectores. Los Olivos : de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. La suspensión comprenderá las avenidas Alfredo Mendiola y Los Próceres, la urbanización Pro y calles cercanas.

: de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. La suspensión comprenderá las avenidas Alfredo Mendiola y Los Próceres, la urbanización Pro y calles cercanas. Ventanilla : de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Se verán comprendidos los asentamientos humanos 6 de Diciembre y Hiroshima, además de la urbanización PECP, sector G, grupo residencial 2, y el barrio XIV.

: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. Se verán comprendidos los asentamientos humanos 6 de Diciembre y Hiroshima, además de la urbanización PECP, sector G, grupo residencial 2, y el barrio XIV. San Martín de Porres : de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. El corte alcanzará Los Olivos de San Vicente, Jardines de Santa Rosa II etapa, Los Ángeles de Santa Rosa y Los Pinos de Santa Rosa.

: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. El corte alcanzará Los Olivos de San Vicente, Jardines de Santa Rosa II etapa, Los Ángeles de Santa Rosa y Los Pinos de Santa Rosa. Ventanilla : de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. También se programó una interrupción en el área industrial.

: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. También se programó una interrupción en el área industrial. Puente Piedra : de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La suspensión comprenderá la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 27, y los edificios H a P.

: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. La suspensión comprenderá la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 27, y los edificios H a P. San Juan de Lurigancho : de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. El corte incluirá el jirón Las Alcaparras, la avenida Flores de Primavera y calles cercanas.

: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. El corte incluirá el jirón Las Alcaparras, la avenida Flores de Primavera y calles cercanas. Huaral : de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se afectarán Hirata, sector Tronconal, fundo Villa Hermosa, Caqui, centro poblado Tres Estrellas y Aucallama.

: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se afectarán Hirata, sector Tronconal, fundo Villa Hermosa, Caqui, centro poblado Tres Estrellas y Aucallama. Végueta: de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. La interrupción comprenderá el centro poblado San Juan Bautista, en Medio Mundo.

Viernes 6 de noviembre

Carabayllo : de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. El corte se realizará en el centro poblado Las Piedritas, manzana A.

: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. El corte se realizará en el centro poblado Las Piedritas, manzana A. San Juan de Lurigancho : de 9:30 a. m. a 6:30 p. m. La suspensión alcanzará el pueblo joven Arriba Perú, en las manzanas 10, 15, 16, 17, 39 y 40.

: de 9:30 a. m. a 6:30 p. m. La suspensión alcanzará el pueblo joven Arriba Perú, en las manzanas 10, 15, 16, 17, 39 y 40. Carabayllo : de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. También se verá comprendido el centro poblado Las Piedras, en las manzanas D y K.

: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. También se verá comprendido el centro poblado Las Piedras, en las manzanas D y K. Rímac : de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. El corte abarcará calles y jirones de los alrededores de Amalia Puga, Alcázar, Andrés Corso, Antares, Ricardo Bentín, Tomás Vidal, Felipe Arancibia, La Colonia, Lorenzo de Villaseca, Pallasca, Totorita, Villacampa y La Capilla.

: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. El corte abarcará calles y jirones de los alrededores de Amalia Puga, Alcázar, Andrés Corso, Antares, Ricardo Bentín, Tomás Vidal, Felipe Arancibia, La Colonia, Lorenzo de Villaseca, Pallasca, Totorita, Villacampa y La Capilla. San Martín de Porres y Callao : de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La interrupción comprenderá asociaciones y urbanizaciones de Oquendo y Santa Rosa.

y : de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La interrupción comprenderá asociaciones y urbanizaciones de Oquendo y Santa Rosa. Huaral: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se afectarán la avenida La Alameda Sur, cuadra 3, y la calle Jorge Chávez, cuadra 2.

Sábado 7 de noviembre

Los Olivos : de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. El corte comprenderá el asentamiento humano 12 de Agosto, la asociación Virgen del Sol, la urbanización Micaela Bastidas, las avenidas Las Palmeras y Los Alisos, calles cercanas, la cooperativa Mariscal Gamarra y el asentamiento humano Nueva Amistad.

: de 11:00 a. m. a 12:00 p. m. El corte comprenderá el asentamiento humano 12 de Agosto, la asociación Virgen del Sol, la urbanización Micaela Bastidas, las avenidas Las Palmeras y Los Alisos, calles cercanas, la cooperativa Mariscal Gamarra y el asentamiento humano Nueva Amistad. Ventanilla : de 8:30 a. m. a 6:30 p. m. La suspensión se realizará en el asentamiento humano Jaime Yoshiyama.

: de 8:30 a. m. a 6:30 p. m. La suspensión se realizará en el asentamiento humano Jaime Yoshiyama. Puente Piedra : de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. El corte alcanzará la asociación de vivienda Las Perlas, la asociación Pro Vivienda Los Sauces y la asociación de pequeños propietarios Las Cañas.

: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. El corte alcanzará la asociación de vivienda Las Perlas, la asociación Pro Vivienda Los Sauces y la asociación de pequeños propietarios Las Cañas. San Martín de Porres: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. La interrupción comprenderá Paraíso Florido, Huanaspampa, San Antonio, Los Andes, San Francisco, Santa María del Valle, Jardines de Santa Rosa, San Juan Salinas y Brisas de Santa Rosa.

Las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Los usuarios deben verificar las zonas específicas incluidas en la programación y considerar que los horarios corresponden a los periodos previstos para cada sector.