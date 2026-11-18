LO FALSO:

Amilcar Díaz, de Somos Perú, lidera la intención de voto para gobernador regional de Amazonas con casi 60%.

LO VERDADERO:

El material no cuenta con validez, ya que es atribuido a una entidad que no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, no presenta ficha técnica y contiene inconsistencias. Además, muestra favoritismo hacia el candidato con mayor porcentaje.

En las semanas previas a la Segunda Elección Regional, prevista para el próximo 6 de diciembre, se ha difundido en redes sociales una supuesta encuesta de intención de voto para elegir al gobernador regional de Amazonas.

En esta, Amilcar Díaz, candidato de Somos Perú, lidera las preferencias con 58%, seguido de Segundo Hernández, del Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo, con 39,98%. El 2% restante corresponde a personas que no votarían por ninguno.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Sin embargo, una revisión del material encontró varias inconsistencias que cuestionan la autenticidad de sus resultados.

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, la entidad ‘Sondeo de Opinión Pública - Amazonense’, a la que se atribuye el estudio, no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según el artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, solo las personas naturales o jurídicas inscritas pueden elaborar y difundir encuestas de intención de voto o simulacros de votación.

Entidad no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras. Foto: JNE

Artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

La publicación también incluye una página web que supuestamente pertenece a la encuestadora (www.encuesta-amazonas.pe). No obstante, al ingresar aparece el mensaje: “no se puede acceder a este sitio”. Tampoco se encontraron cuentas vinculadas a esta entidad tras realizar búsquedas en Facebook, Instagram, Threads y X.

Página web no existe. Foto: Google

Otro problema es que el material no presenta una ficha técnica, documento obligatorio según el artículo 22 del ya mencionado reglamento electoral. En ella deberían figurar datos como la cantidad de personas encuestadas, el nivel de confianza, el margen de error, entre otros.

Según el JNE, esta información es relevante porque permite conocer cómo se llevó a cabo el estudio y bajo qué condiciones se obtuvieron los resultados.

Artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

Lo único que se incluye parcialmente al respecto es el punto de muestreo. No obstante, aunque la publicación presenta cifras sobre la intención de voto en Amazonas, en la parte inferior izquierda se señala a Trujillo, en La Libertad. Por lo que existe una contradicción.

El material se contradice al mencionar a Amazonas y La Libertad. Foto: Facebook

A esto se suma que el material contiene mensajes e imágenes que favorecen al candidato que aparece en primer lugar. Por ejemplo, incluye la frase “Amazonas tiene una tendencia a seguir apoyando al ingeniero Amilcar”, modifica el logotipo de Somos Perú por “Somos Amazonas” y muestra el mensaje “Vamos Amazonas, llegó la hora de avanzar” junto a los colores del partido. Estos elementos se alejan de la neutralidad que debería tener una encuesta.

El material muestra favoritismos hacia un candidato y su partido político. Foto: Facebook

En conjunto, las mencionadas irregularidades impiden comprobar el origen y la confiabilidad de los resultados. Por tanto, la encuesta no puede considerarse válida en el actual proceso electoral.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una supuesta encuesta que ubica a Amilcar Díaz, de Somos Perú, en el primer lugar de intención de voto para gobernador regional de Amazonas, con casi 60%. Sin embargo, carece de validez, pues se atribuye a una entidad que no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE, no presenta una ficha técnica y contiene inconsistencias, entre ellas, una contradicción sobre el lugar del estudio. Además, incluye mensajes y elementos gráficos que favorecen al mencionado candidato.