No es Sudamérica ni Estados Unidos: este el es país que el papa León XIV visitará, según la agenda del Vaticano La jornada reunirá a jóvenes católicos de todo el mundo, quienes serán convocados a participar en actividades religiosas y encuentros durante el evento.

León XIV invita a los jóvenes a unirse a este importante encuentro, con el objetivo de fortalecer la participación juvenil en la Iglesia católica a nivel internacional.

León XIV invita a los jóvenes a unirse a este importante encuentro, con el objetivo de fortalecer la participación juvenil en la Iglesia católica a nivel internacional. Foto: difusión

El papa León XIV viajará a Corea del Sur del 3 al 8 de agosto de 2027 para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), uno de los encuentros internacionales más importantes de la Iglesia católica . La actividad se desarrollará en Seúl y reunirá a jóvenes de distintos países, según la información difundida por el Vaticano.

El anuncio confirma un próximo viaje internacional del pontífice fuera de Sudamérica y Estados Unidos. La visita tendrá lugar en agosto de 2027 y estará vinculada a las actividades de la JMJ, un encuentro que congrega a jóvenes católicos de todo el mundo. León XIV invitó a participar en esta celebración mediante un mensaje difundido en octubre de 2026.

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León XIV viajará a Seúl para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de agosto de 2027

La capital surcoreana será la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, programada entre el 3 y el 8 de agosto de 2027. Durante esas fechas, Seúl recibirá a participantes de diferentes partes del mundo para desarrollar las actividades religiosas y encuentros previstos en el marco de esta celebración católica.

La presencia de León XIV forma parte de la convocatoria internacional del evento. A través de un mensaje publicado el 22 de octubre de 2026, el papa invitó a los jóvenes a sumarse a la jornada y participar en las actividades que se realizarán en Corea del Sur. La convocatoria está dirigida a jóvenes de distintas nacionalidades y comunidades católicas.

¿Qué se sabe de la agenda del papa en Corea del Sur y cuánto durará su visita?

De acuerdo con las fechas anunciadas, el viaje de León XIV a Corea del Sur se desarrollará durante seis días, del 3 al 8 de agosto de 2027. Su participación estará vinculada a la Jornada Mundial de la Juventud, cuya sede será la ciudad de Seúl. Por el momento, la información disponible sitúa el desplazamiento dentro de la programación internacional del encuentro.