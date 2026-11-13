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Política

Comitiva del ministro Luis Dyer sufre accidente de tránsito en Amazonas

Desde el Ministerio de Salud, confirmaron que las personas involucradas se encontraban fuera de peligro. El ministro de Salud se encontraba realizando una supervisión en la región.

Ministerio liderado por Dyer afirmó que las personas involucradas estan fuera de peligro.
Ministerio liderado por Dyer afirmó que las personas involucradas estan fuera de peligro.Composición: LR.
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La comitiva del ministro de Salud, Luis Dyer, sufrió un accidente automovilístico durante su desplazamiento por la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo Bagua Grande-Pedro Ruiz, ubicado en la región Amazonas. La comitiva acompañaba al ministro, quien realizaba una supervisión.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que todos los miembros de la comitiva se encuentran fuera de peligro y que los daños fueron, sobre todo, materiales. Quienes presentaron lesiones leves fueron trasladados a un hospital de la región para ser atendidos por el personal médico.

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Un video filmado por uno de los presentes en el lugar de los hechos muestra que se trató de un choque entre varias camionetas. La colisión se habría producido en cadena.

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Se desconoce si el ministro Luis Dyer y los congresistas estaban dentro de los vehículos al momento del accidente. Se sabe que algunos congresistas participaban en esta supervisión.

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Hijo del ministro del Salud, de 22 años, se reunía con viceministros a nombre del Despacho Presidencial

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