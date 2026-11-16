Científicos descubren 2 nuevas especies de monos aulladores en el Amazonas que modificarían el árbol evolutivo de estos primates Una de las especies recién descubiertas probablemente se encuentra al borde de la extinción.

Un análisis genético permitió identificar dos nuevas especies de monos aulladores en la selva amazónica. Los animales recibieron los nombres de Alouatta iroi y Alouatta matogrossensis y poseen características físicas distintivas, como pelaje rojizo y barbas abundantes.

La investigación, liderada por científicos de la Universidad de Salford, elevó a 16 el número de especies reconocidas de monos aulladores. El estudio apareció en la revista científica Communications Biology y representa el avance más importante en la clasificación de estos primates desde 1941, cuando se describió por última vez una especie nueva.

Dos nuevas especies de monos aulladores

Para establecer las diferencias entre estos animales, los especialistas analizaron los genomas de 11 especies de monos aulladores de América Central y del Sur. También examinaron características morfológicas de ejemplares conservados en museos, una combinación que permitió reconstruir su historia evolutiva con mayor precisión.

La especie de mono aullador recién descubierta, Alouatta iroi, fotografiada en Guayana. Foto: John Trent

Los resultados revelaron que estos primates se separaron de sus parientes cercanos hace entre 19 y 13,5 millones de años. Sin embargo, el estudio también modificó algunas relaciones que los científicos consideraban establecidas. Por ejemplo, el mono aullador de manos rojas de Tapajós (Alouatta tapajozensis) y el mono aullador negro amazónico (Alouatta nigerrima) no tendrían un parentesco tan estrecho como se pensaba. Asimismo, los investigadores respaldaron el reconocimiento del mono aullador de Trinidad (Alouatta insulanus) como una especie independiente.

La especie de mono aullador recientemente descrita, Alouatta matogrossensis. Foto: Proyecto Reconect

"Nuestro estudio demuestra que el Amazonas aún guarda notables secretos biológicos, incluso entre animales bien conocidos como los monos aulladores", dijo Romina Batista, primera autora del estudio, científica especializada en biodiversidad de la Universidad de Gotemburgo en Suecia y de la Universidad de Salford en el Reino Unido.

Los grandes ríos de la Amazonía impulsaron la evolución

La geografía amazónica tuvo un papel importante en la diversificación de estos animales. Los investigadores identificaron que grandes cursos de agua, como los ríos Amazonas, Xingu y Branco, actuaron como barreras naturales durante millones de años. Aunque los monos aulladores pueden cruzar pequeños arroyos, los ríos de mayor tamaño dificultan el contacto entre poblaciones y favorecen su aislamiento evolutivo.

Esta separación también explica por qué surgieron características distintas entre grupos que habitaron regiones diferentes. No obstante, la identificación de nuevas especies llega en un contexto preocupante para su conservación.

Una de las especies recién descubiertas, A. matogrossensis, probablemente se encuentra al borde de la extinción. La otra especie se enfrenta a la amenaza de una represa proyectada en el río Rio Branco, según el estudio.

"Este descubrimiento llega en un momento crítico, ya que el aumento de la deforestación, el cambio climático y la pérdida de hábitat amenazan a muchas especies amazónicas antes de que puedan ser plenamente comprendidas o incluso descubiertas por la ciencia", advirtió Jean Boubli, profesor de la Universidad de Salford y coautor del estudio.

Uno de los casos que preocupa a los especialistas es Alouatta matogrossensis, cuya distribución se encuentra en el sur de la Amazonía, una zona afectada por la rápida expansión agrícola y la fragmentación de los bosques. Las nuevas especies todavía necesitan evaluaciones oficiales sobre su estado de conservación.