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Policía exigió S/500 a extranjero para no detenerlo en SMP: fue condenado a 5 años de prisión

El caso se remonta a julio de 2025, cuando el policía y un cómplice pidieron el pago para evitar llevar al extranjero a una comisaría a pasar una prueba de dosaje etílico.

Policía fue condenado por exigir dinero para evitar detención
Policía fue condenado por exigir dinero para evitar detención | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la sentencia de cinco años de pena privativa de la libertad para el miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Amiltón H., coautor del delito de concusión en agravio del Estado. El efectivo fue acusado de exigir S/500 para no detener a un ciudadano extranjero por manejar en presunto estado de ebriedad en el distrito de San Martín de Porres.

La medida fue solicitada por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, luego de una investigación que incluyó revisar la denuncia policial, la declaración del intervenido, el acceso a cámaras de seguridad y reportes de GPS de la patrulla de custodia e informes técnicos de la PNP, entre otros.

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Intervención fue por presunto olor de alcohol en vehículo

Según señaló la fiscal adjunta superior Leidy Diana Cherrepano Collantes en la audiencia de apelación, en julio de 2025 el extranjero fue intervenido por personal policial cuando conducía su vehículo en compañía de amistades por inmediaciones de la avenida Santa Rosa, en San Martín de Porres.

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Durante la intervención, el policía interviniente habría advertido el olor de bebidas alcohólicas al interior de la unidad, por lo que solicitó a los pasajeros que desciendan de la unidad. Asimismo, los efectivos llamaron a otra patrulla para que conduzcan al extranjero a pasar una prueba de dosaje etílico en una dependencia policial.

Policía exigió S/500 a extranjero para no detenerlo

Tras ello, el policía Amilton H. y un coautor —otro agente que fue sentenciado por conclusión anticipada— llegaron al lugar para llevar al intervenido a pasar exámenes de ley. En el trayecto, los efectivos custodios exigieron al ciudadano extranjero el pago de S/500 para no conducirlo a la comisaría, según la tesis fiscal.

La investigación sostiene que, luego de negociar el monto, el intervenido transfirió S/300 a una cuenta de Yape vinculado a los custodios para ser liberado. Sin embargo, el extranjero denunció el hecho posteriormente, generando la intervención de la Fiscalía.

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