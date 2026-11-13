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Ministro Luis Dyer apareció en silla de ruedas tras accidente junto a su comitiva en Amazonas

El Gobierno Regional de Amazonas informa que, aunque hubo heridos, ninguno presenta lesiones graves. La investigación del choque, que involucró varias camionetas, está en curso.

Ministro Luis Dyer apareció en silla de ruedas tras accidente junto a su comitiva en Amazonas
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El ministro de Salud, Luis Dyer, apareció en silla de ruedas luego de recibir atención médica en el Hospital Regional Virgen de Fátima, en Chachapoyas, tras el accidente de tránsito que sufrió la comitiva que lo acompañaba durante una visita a la región Amazonas. El incidente ocurrió en la provincia de Utcubamba, en la carretera Fernando Belaúnde Terry.

La información fue difundida por Esfera Radio, que reportó que Dyer acudió al establecimiento médico tras el accidente. En el convoy también se encontraba el parlamentario por Amazonas, Royser Castro. Una fotografía difundida por el medio local muestra al ministro en los pasillos del hospital en silla de ruedas y en otra fotografía se le observa con un collarín.

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Ministro Luis Dyer.

Ministro Luis Dyer.

Por su parte, el Gobierno Regional de Amazonas informó, mediante un comunicado, que el accidente dejó personas heridas, aunque ninguna presentó lesiones de mayor gravedad. Las circunstancias del choque todavía son materia de investigación.

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El accidente ocurrió cuando la comitiva se desplazaba por el tramo Bagua Grande–Pedro Ruiz. Según la información preliminar, varias camionetas chocaron en cadena. Tras el incidente, el Ministerio de Salud comunicó que los integrantes de la comitiva se encontraban fuera de peligro y que los daños fueron principalmente materiales. Las personas que presentaron lesiones leves fueron trasladadas a un establecimiento de salud para recibir atención médica.

La presidenta Keiko Fujimori también se pronunció sobre el accidente y expresó su solidaridad con el ministro, los dos diputados y los demás integrantes de la comitiva. A través de sus redes sociales, señaló que se había comunicado para conocer el estado de salud de los afectados y que todos estaban fuera de peligro.

"Mi solidaridad con el ministro de Salud, los dos diputados y todos los integrantes de la comitiva que sufrió un accidente en Amazonas. Me he comunicado para conocer su estado de salud y, afortunadamente, todos están fuera de peligro. Sigo pendiente de su recuperación y les deseo una pronta mejoría", escribió en su cuenta de X.

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