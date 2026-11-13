¡Hasta 12 horas SIN AGUA! Sedapal anuncia corte para este sábado 14 de noviembre: Conoce si tu zona está en la lista

¡Aviso a los residentes! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha comunicado que habrá una interrupción temporal del servicio este sábado 14 de noviembre. La razón de esta interrupción es la realización de trabajos de mantenimiento, específicamente Conservación y Mantenimiento de la infraestructura sanitaria, que buscan optimizar las redes en toda la ciudad.

Por esta razón, la entidad ha recomendado a las familias de las áreas afectadas que tomen precauciones necesarias para minimizar el efecto en sus hogares o negocios cercanos a las zonas del corte de agua.

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Corte de agua el 14 de noviembre en Lima: áreas afectadas y horario de vuelta al servicio

Sedapal ha proporcionado los detalles de las áreas que experimentarán la suspensión de agua el sábado 14 de noviembre.

Es importante señalar que la interrupción no afectará a todo el distrito, sino a diversas urbanizaciones, calles y jirones específicos. A continuación, presentamos las áreas afectadas:

Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3.ª y 4.ª etapa, Mzs. A, B, C, D, E, F y Mzs. G, H, I, J, K, L.

Corte de agua en Lurigancho.

Desde las 12:00 p.m. (mediodía) hasta las 11:50 p.m.: Urb. El Mirasol de Huampaní 1.ª etapa Calle 1 y Calle 2, Urb. El Haras Calle 1 y Calle 2.

Suspensión de agua potable en Lurigancho, según Sedapal.

Rímac

Áreas afectadas: A. H. Ampliación 6 de Agosto, A. H. 6 de Agosto, A. H. Laura Caller, A. H. La Cantera de Amancaes, A. H. Municipal 3B y A. H. Balcón del Rímac.

A. H. Ampliación 6 de Agosto, A. H. 6 de Agosto, A. H. Laura Caller, A. H. La Cantera de Amancaes, A. H. Municipal 3B y A. H. Balcón del Rímac. Hora de corte: desde las 12:00 p.m. (mediodía) hasta las 8:00 p.m.