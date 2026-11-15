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¡Corte de Agua por 13 horas! Anuncian suspensión del servicio en estos distritos de Lima por Sedapal el 16 de Noviembre

Sedapal ha informado la interrupción del servicio de agua en partes de cuatro distritos de Lima. Descubre las áreas afectadas por este corte programado para el lunes 16 de noviembre.

Corte de agua por Sedapal
Corte de agua por Sedapal
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¡Atención, Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha comunicado un corte de agua para este lunes 16 de noviembre de 2026. Algunas áreas de la capital tendrán el suministro interrumpido por hasta 13 horas. Se recomienda a los residentes que se preparen almacenando agua y revisen los horarios de la suspensión.

Este corte está programado como parte de las labores de mantenimiento preventivo y trabajos en las tuberías, con el fin de optimizar la operatividad de la infraestructura y elevar la calidad del servicio.

No todos los distritos anunciados se verán afectados en su totalidad, solamente algunas urbanizaciones, calles y asentamientos humanos.

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¿Cuáles son los distritos afectados este lunes 16 de noviembre?

Las interrupciones iniciarán a las 8:00 a. m. en ciertas áreas y se prolongarán hasta las 11:50 p. m. en otras, según el cronograma de Sedapal.

DistritoHorario del corteDuración
Pachacámac8:00 a. m. a 8:00 p. m.12 horas
Lurigancho-Chosica8:00 a. m. a 8:00 p. m. / 12:00 m. a 11:50 p. m.Hasta 12 horas
San Juan de Lurigancho9:00 a. m. a 10:00 p. m.13 horas
Los Olivos12:00 m. a 8:00 p. m.8 horas

Pachacámac: suspensión de 12 horas

El corte en Pachacámac comenzará a las 8:00 a. m. y se completará a las 8:00 p. m.

Las zonas afectadas incluyen:

  • Manchay.
  • Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio).
  • Centro poblado Balcón del Cielo.
  • Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445 y 446.

Habitantes de otras áreas deben revisar los anuncios de Sedapal para confirmar si están incluidos en el corte.

Lurigancho-Chosica: intervalos de corte

Los cortes en Lurigancho-Chosica ocurrirán en dos periodos de tiempo:

  • De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.: urbanización El Mirasol de Huampaní desde la calle 14 hasta la calle 28.
  • De 12:00 del mediodía a 11:50 p. m.: urbanización El Mirasol de Huampaní, incluidas la quinta y tercera etapas, desde la calle 11 hasta la 14.

Los residentes deben conocer el horario específico para su área a fin de planificar adecuadamente.

San Juan de Lurigancho: hasta 13 horas de corte

Con uno de los cortes más largos del día, San Juan de Lurigancho no tendrá agua desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

Las áreas afectadas son:

  • Agrupación Sagrado Corazón de Jesús de Cristo Rey.
  • Agrupación Cristo Rey Ampliación 5.
  • Agrupación Los Jardines de Santa Rosa de Lima.
  • Agrupación Nueva Cruz.
  • Asentamiento humano PI Nuevo San Juan, sector María de Jesús.
  • Agrupación Nuevo Amanecer UDEPZA.
  • Agrupación Lomas de Cristo Rey.

Los Olivos: corte de 8 horas

La interrupción en Los Olivos comenzará al mediodía extendiéndose hasta las 8:00 p. m.

Las áreas comprendidas son:

  • Asentamiento humano Mercurio Alto.
  • Asentamiento humano Mercurio Alto Ampliación.
  • Asentamiento humano Mercurio Alto Ampliación, comité 8.
  • Asentamiento humano Sarita Colonia.
  • Pueblo joven José Carlos Mariátegui.
  • Urbanización Mercurio.

¿Cómo verificar si tu hogar es parte del corte de Sedapal?

Los usuarios pueden consultar si sus residencias están afectadas mediante los canales oficiales de Sedapal, donde se detalla la programación del corte y los lugares involucrados.

Se sugiere acumular agua potable en recipientes limpios y asegurados, priorizar el agua para necesidades esenciales y evitar el uso innecesario.

Por último, se aconseja a los vecinos estar pendientes de las notificaciones de Sedapal, ya que los horarios pueden ajustarse según los avances de las tareas programadas.

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