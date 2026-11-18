Emergencia en Comas: tubería de agua revienta en plena avenida Universitaria y genera aniego: “Está así desde hace dos horas” Los vecinos reportaron que el incidente, provocado por la rotura de una tubería, inició a las 6:00 a. m., creando un chorro de agua de diez metros que complicó el tránsito.

A pesar de que Sedapal se encuentra cerca, los residentes denunciaron falta de atención inmediata y solicitan información sobre el corte de agua necesario para reparar la tubería dañada.

A pesar de que Sedapal se encuentra cerca, los residentes denunciaron falta de atención inmediata y solicitan información sobre el corte de agua necesario para reparar la tubería dañada. Foto: composición LR/Latina Noticias

Una fuga de agua registrada en la altura de la cuadra 71 de la avenida Universitaria, a unos metros del bulevar Retablo, en el distrito de Comas, provocó un aniego que afectó tanto la vía principal como la auxiliar durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre. La rotura de una tubería generó un chorro de aproximadamente diez metros de altura, cuyo contenido se extendió por la pista formando riachuelos y acumulaciones de lodo.

Según los vecinos, la emergencia se inició alrededor de las 6:00 a. m. y generó preocupación entre conductores, comerciantes y residentes de la zona. Ante esta situación, solicitaron la intervención del personal de Sedapal para controlar la fuga y reparar la tubería dañada.

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Vecinos denuncian falta de atención inmediata de Sedapal tras rotura de tubería en avenida Universitaria

Los residentes de la zona manifestaron su preocupación por la demora en la atención de la emergencia. Según indicaron, aunque reportaron la fuga a Sedapal a primera hora de la mañana, el agua continuaba brotando con fuerza y extendiéndose por varios tramos de la avenida.

Uno de los vecinos señaló que las instalaciones de la empresa se encuentran a pocos minutos del lugar, por lo que esperaban una respuesta más rápida dada la magnitud del problema. Debido a la fuerte presión, el chorro alcanzó una altura considerable antes de caer sobre la calzada y inundar la berma, complicando el tránsito vehicular y peatonal por la acumulación de agua y lodo.

Los vecinos reportaron que el incidente, provocado por la rotura de una tubería, inició a las 6:00 a. m., creando un chorro de agua de diez metros que complicó el tránsito.

"Sedapal está aquí a la vuelta. Ni a 5 minutos de donde estamos. Ya han pasado 2 horas y no vienen. No sé hasta qué hora van a cortar el agua, porque es la única manera de solucionarlo. Ya se les ha pasado la voz pero no vienen”, manifestó a Latina Noticias.

El incidente también alertó a los comerciantes cercanos, quienes, sumado a los daños del aniego, temen un corte de agua potable durante las futuras obras de reparación. Frente al intenso calor en Lima, la población demandó información oportuna sobre el plan de acción y la duración de una posible restricción del suministro para no ver paralizadas sus actividades diarias.