¡Casi 15 horas sin agua! Sedapal confirma corte este martes 17 de noviembre en Lima: AQUÍ los distritos afectados

¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció nuevos cortes de agua programados para este martes 17 de noviembre de 2026, que dejarán sin suministro durante varias horas a diferentes sectores de la capital. En algunas zonas, la suspensión se extenderá por casi 15 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones y almacenar agua con anticipación.

De acuerdo con el cronograma difundido, las interrupciones responden a trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección de reservorios, así como empalmes de tuberías. La medida afectará a sectores de Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco, Chorrillos y Ate.

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Es importante precisar que el corte no abarcará la totalidad de estos distritos, sino únicamente las urbanizaciones, asentamientos humanos y sectores comprendidos en la programación.

¿Qué distritos se quedarán sin agua este martes 17 de noviembre?

Según la programación difundida para el martes, estos son los principales horarios de interrupción:

Distrito Horario programado Villa María del Triunfo 8:00 a. m. a 8:00 p. m. San Juan de Lurigancho 9:00 a. m. a 11:55 p. m. Santiago de Surco Desde las 12:00 m., según sector Chorrillos Desde las 12:00 m., según sector Ate 12:00 m. a 11:50 p. m.

Villa María del Triunfo: corte de agua durante 12 horas

En Villa María del Triunfo, la suspensión está prevista desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.

Entre las zonas afectadas se encuentran los asentamientos humanos El Paraíso, Manuel Arévalo, Las Rocas, Valle Hermoso, Villa Santa Rosa, San Martín, Vallecito Nuevo, Valle Alegre, Los Forestales, Los Jardines, José María Arguedas, Villa Progreso, Los Olivos, Dora Francisca Zea, 3 de Mayo y 24 de Junio.

También figuran el pueblo joven San Gabriel, el sector Vallecito Alto, el Proyecto Integral Perú Unido y la ampliación del sector Vallecito Alto, quinta etapa.

San Juan de Lurigancho: casi 15 horas sin agua

San Juan de Lurigancho registrará una de las interrupciones más prolongadas de la jornada, desde las 9.00 a. m. hasta las 11.55 p. m.

Entre los sectores afectados figuran Enrique Montenegro, Corazón de Jesús III, Integración Manos Unidas sector Sol de Oro, Corazón de Jesús, Simón Bolívar I, Integración San José, 28 de Febrero, 10 de Marzo, Nuevo Santa Cruz, Los Unidos y Cangallo.

Asimismo, la programación comprende zonas como José Olaya, Jorge Chávez, Santo Toribio, Almirante Grau, Lomas de Motupe, Heraldos de Motupe, Los Cipreses, Nuevo Perú, El Progreso, Lomas de Montenegro, Señor de Huanca, Buena Vista, Virgen del Rosario, Nuevo Amanecer II, Virgen de Fátima, Cerrito Rico, Las Viñas, Unión y Progreso, Los Claveles y El Jordán, entre otras.

Santiago de Surco: urbanizaciones afectadas

En Santiago de Surco, los cortes están programados desde el mediodía, con restablecimientos previstos entre las 11.00 p. m. y las 11.30 p. m., dependiendo de la zona.

Entre las urbanizaciones y sectores comprendidos se encuentran Las Magnolias, La Castellana, El Doral, Los Gladiolos, Los Jazmines, Las Lilas, Las Violetas, Fundo Venegas, Prolongación Benavides, las asociaciones Fundo Venegas y Fundo Talana, y el asentamiento humano Manuel Medina Paredes.

Chorrillos: conoce las zonas afectadas

En Chorrillos, la suspensión del servicio comenzará al mediodía y se prolongará hasta las 10.00 p. m. u 11.00 p. m., según el sector.

Entre las zonas comprendidas figuran el Cercado de Chorrillos y las urbanizaciones Huacrachuco y San Juan.

También se ha programado una interrupción en el cuadrante comprendido por las avenidas Alejandro Iglesias y Defensores del Morro, el malecón Miguel Grau, la calle Tenderini y la bajada de Agua Dulce.

Ate: corte de agua hasta casi la medianoche

En Ate, el corte está previsto desde las 12:00 del mediodía hasta las 11.50 p. m.

La suspensión afectará sectores del asentamiento humano Huaycán, zona Z, incluidas las UCV 232, 232B, 234 y 235.

¿Cómo saber si tu vivienda está incluida en el corte de agua de Sedapal?

Los ciudadanos pueden consultar las interrupciones programadas a través de los canales oficiales de Sedapal y verificar si su dirección se encuentra dentro de las zonas afectadas.

Ante la suspensión, se recomienda almacenar agua potable en recipientes limpios y correctamente tapados, priorizar su utilización para beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal.

Asimismo, es conveniente evitar el uso innecesario del agua durante las horas previas al corte y mantenerse atento a posibles modificaciones del cronograma.

Finalmente, Sedapal recuerda que las interrupciones programadas responden a trabajos destinados a mejorar el funcionamiento de las redes de distribución del servicio.