Sociedad

Polémica en Candelaria 2026: denuncian presunta modificación de puntajes a doce conjuntos participantes

Exdirectivos de la Federación de Cultura advierten que se habrían alterado las calificaciones otorgadas por el jurado. Ante la controversia, se anunció la emisión de nuevos resultados oficiales.

Exdirectivos de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno denuncian cambios en los resultados a agrupaciones de baile. Foto: Liubomir Fernández, La República
Exdirectivos de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno denuncian cambios en los resultados a agrupaciones de baile. Foto: Liubomir Fernández, La República

Ex directivos de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), denunciaron el cambio de los resultados finales de calificación a doce conjuntos de trajes de luces cuyos bailarines bailaron en honor a la Virgen de la Candelaria.

El presidente de la FRFCP, Alexander Quispe Huaracha, aceptó que se registraron anomalías, pero aseguró que se trató de errores de digitación por responsabilidad del personal de estadística con quien se tabularon los resultados.

KEIKO SEGUIRÁ BLINDANDO A JERÍ DE LA “DENUNCIA” CAVIAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Según José Palomino, exdirectivo, explicó que el caso es grave, por ejemplo, en el caso de Caporales Pitones. Sostuvo que este conjunto, durante el concurso de trajes de luces el 8 de febrero, obtuvo una puntuación de 53.14, y el día de la parada, el 9 de febrero, alcanzó un puntaje 26.86. En total, sumaron 80. 00. Sin embargo, según el resultado final oficial, le pusieron 87.01.

“Ese mismo incremento se replica en todo en los otros once conjuntos. Nosotros creemos que hay una mano negra”, precisó.

Por su parte, Alexander Quispe, aceptó que no hubo dolo sino error al momento de registrar la calificación exacta. Aseguró que se publicarán nuevamente los resultados oficiales.

