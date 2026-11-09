Nuevo incendio en el lago Titicaca: fuego consume totorales cerca de la isla Espinar en Puno El siniestro ocurre en la zona baja de Salcedo, cerca de la isla Espinar. Existe el riesgo de que la fuerza del viento expanda el fuego y afecte más totorales del lugar.

Un nuevo incendio se registra a orillas del Lago Titicaca. El fuego consume totorales ubicados en la zona baja de Salcedo, cerca de la isla Espinar, al sur de Puno. La emergencia se registra a menos de un mes de un siniestro similar que afectó 200 hectáreas de totorales en los sectores de Uros Chulluni y Chimú.

El reciente incidente fue reportado alrededor de las 5.00 p. m. de este lunes 9 de noviembre. El humo se desplaza por gran parte de la zona y existe el riesgo de que la fuerza del viento y la ausencia de lluvias expanda el fuego, afectando más vegetación seca en la zona, según informó Canal N.

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Habitantes afectados por incendio

La humareda que origina la emergencia se desplaza hacia la isla Espinar, donde existen algunas viviendas y cuyos habitantes podrían verse perjudicados. A esto se suma el impacto que de por sí genera el fuego en el medio ambiente y la afectación a la flora y fauna del lugar.

El reporte también muestra a algunos pobladores retirándose cerca del lugar del incendio con cargas de totoras, un tipo de planta acuática o junco que utilizan principalmente para su ganado. Por el momento, no hay reportes oficiales sobre el daño que está causando el siniestro en curso y de las acciones desplegadas para contenerlo.