Puno: Rubén Quispe Capajaña gana sorteo con moneda y se convierte en virtual alcalde de Conima El candidato de Somos Perú, Rubén Quispe, y el de País para Todos, Salomino Mamani, habían empatado con 671 votos cada uno.

El JEE de Huancané realizó la sesión de proclamación para el desempate entre ambos postulantes. Foto: Captura.

El JEE de Huancané realizó la sesión de proclamación para el desempate entre ambos postulantes. Foto: Captura.

El candidato de Somos Perú, Rubén Quispe Capajaña, se convirtió en el virtual alcalde de Conima (Puno) tras imponerse en un sorteo público con una moneda, organizado por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancané este miércoles 4 de noviembre.

El ente electoral realizó la sesión junto con el postulante de País para Todos, Salomino Mamani Quispe. Al 100% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ambos participantes empataron la elección del 4 de octubre con 671 votos cada uno.

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Durante la audiencia, se realizó un sorteo para definir el orden de participación mediante dos boletas numeradas. El personero de Somos Perú, tras obtener el número uno, eligió una de las cinco monedas de un sol y seleccionó el lado "sello" para el sorteo. En tanto, el lado "cara" quedó para el personero de País para Todos.

Luego del sorteo, el miembro del Pleno del JEE lanzó la moneda al aire y cayó del lado del sello.

Electo alcalde de Comina afirma que "llegó con toda la fe" al sorteo

En declaraciones a un medio local, Quispe Capajaña contó que llegó al sorteo "con toda la fe". Incluso, señaló que recomendó a su personero elegir el sello de la moneda que finalmente resultó ganadora.

"En la mañana ya me levanté y ya vine con toda fe a ganar, porque esto se iba a ganar más adelante, hace un mes, en elecciones, porque se ha demostrado que había buen respaldo. Es la primera vez que estoy presentándome como candidato", expresó.

La actividad culminó con la firma de las actas por parte de ambos personeros, bajo la supervisión del JEE, la ODPE, representantes de la Policía Nacional y el notario público de Huancané.