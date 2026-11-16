Calor extremo se intensificará hasta los 38 °C en el Perú: Senamhi alerta que estas regiones sufrirán radiación UV y vientos de 55 km/h Las regiones más afectadas incluyen Amazonas, Cajamarca, Cusco y otros departamentos, con temperaturas que oscilarán entre 30°C y 38°C.

El Senamhi alerta sobre el aumento de temperaturas en la selva peruana del 16 al 18 de noviembre, alcanzando hasta 38°C en la selva norte. Se estima que el calor tendrá efectos en diversas regiones.

El Senamhi alerta sobre el aumento de temperaturas en la selva peruana del 16 al 18 de noviembre, alcanzando hasta 38°C en la selva norte. Se estima que el calor tendrá efectos en diversas regiones. Foto: difusión/Composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las temperaturas diurnas aumentarán en distintas zonas de la selva peruana desde este lunes 16 hasta el miércoles 18 de noviembre. El aviso contempla valores máximos de hasta 38°C en la selva norte, mientras que en las regiones centro y sur los termómetros podrían alcanzar los 37°C y 36 °C, respectivamente.

El fenómeno también estará acompañado de escasa nubosidad, lo que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV). Además, se prevén vientos de moderada a fuerte intensidad, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h durante las tardes. Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difundió recomendaciones para proteger a la población.

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¿Qué regiones soportarán temperaturas de hasta 38 °C por el incremento del calor?

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, la selva norte registrará temperaturas máximas de entre 30 °C y 38 °C. En la selva centro, los valores oscilarán entre 28 °C y 37 °C, mientras que en la zona sur se esperan registros de entre 32 °C y 36 °C.

Los departamentos que podrían verse afectados por el incremento de las temperaturas son Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. El periodo de mayor incidencia está previsto entre el 16 y el 18 de noviembre, por lo que las autoridades recomiendan prestar atención a las condiciones meteorológicas de cada localidad.

Radiación UV y vientos de hasta 55 km/h: estas son las recomendaciones de Indeci

La escasa cobertura nubosa durante el día permitirá una mayor exposición a los rayos solares y elevará la radiación ultravioleta. Frente a este escenario, Indeci aconseja utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV cuando las personas deban permanecer al aire libre. También recomienda evitar la exposición directa al sol y beber abundante líquido para mantener una adecuada hidratación.