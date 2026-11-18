Sandía, piña y papaya: INS explica por qué estas frutas ayudan a combatir la deshidratación ante la ola de calor Gisella Mauricio, especialista del INS, aconseja consumir tres porciones de frutas y dos de verduras al día. Alternar variedades asegura una dieta rica en nutrientes esenciales.

La sandía, la piña, la papaya, la mandarina y la fresa son algunas de las frutas que pueden contribuir a mantener una adecuada hidratación durante los días de intenso calor. Debido a su contenido de agua y nutrientes, estos alimentos forman parte de las alternativas recomendadas para complementar la dieta y ayudar al organismo a regular su temperatura.

Sobre la importancia de incorporar estos productos en la alimentación diaria, Gisella Mauricio, especialista del Instituto Nacional de Salud (INS), explicó a la Agencia Andina cuáles son las frutas y verduras que conviene consumir durante esta temporada. La vocera también detalló las cantidades recomendadas y las medidas de hidratación que deben tener en cuenta los adultos, niños y adultos mayores.

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INS recomienda consumir frutas y verduras variadas para mantener la hidratación durante los días de intenso calor

Una de las principales recomendaciones de la especialista es evitar que la alimentación diaria se concentre en una sola variedad de fruta. Según explicó, alternar entre los productos disponibles en el mercado permite aprovechar los diferentes nutrientes que aporta cada alimento y mantener una dieta equilibrada.

En ese sentido, Mauricio aconsejó consumir tres porciones de frutas y dos de verduras al día. Estas últimas pueden incorporarse preferentemente en ensaladas. También destacó la importancia de incluir alimentos de distintos colores, debido a que cada uno proporciona nutrientes diferentes.

La hidratación también requiere prestar atención al consumo de líquidos. La especialista del INS indicó que los adultos deben beber entre seis y ocho vasos de agua diariamente. Asimismo, recomendó evitar las bebidas con alto contenido de azúcar, debido a que no representan la mejor alternativa para mantener una adecuada hidratación.

Adultos mayores y niños: estas son las recomendaciones del INS para prevenir la deshidratación

Los adultos mayores figuran entre los grupos que requieren mayor atención durante los días de intenso calor. Con el avance de la edad, el organismo tiende a reducir la sensación de sed, lo que dificulta percibir la falta de líquidos e incrementa el riesgo de deshidratación.

Ante este escenario, la especialista recomendó ofrecerles agua de forma constante a lo largo del día, incluso si no manifiestan tener sed, precisando que deben ingerir un mínimo de seis vasos diarios para mantener una hidratación adecuada. En cuanto a los niños, el consumo de agua y alimentos debe ajustarse a su etapa de desarrollo.

Asimismo, aclaró que los menores de seis meses no deben ingerir agua ni frutas, pues requieren lactancia materna exclusiva. Superada esta fase, es necesario incorporar líquidos y frutas junto con otros alimentos nutritivos acordes con su crecimiento. De este modo, las pautas del Instituto Nacional de Salud (INS) atienden las necesidades específicas de cada grupo etario frente a las altas temperaturas.