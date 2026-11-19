El error común al hidratarte en días de calor intenso que debes evitar para prevenir un golpe de calor, según el INS Además, se recomienda una dieta variada con frutas como sandía, piña, papaya, mandarina y fresa, que aportan tanto líquidos como nutrientes esenciales para combatir el calor.

Para combatir el calor, se recomienda beber de seis a ocho vasos de agua al día y consumir tres porciones de frutas y dos de verduras. Sandía, piña y papaya son algunas opciones efectivas.

Para combatir el calor, se recomienda beber de seis a ocho vasos de agua al día y consumir tres porciones de frutas y dos de verduras. Sandía, piña y papaya son algunas opciones efectivas. Foto: Composición LR

Las altas temperaturas y la radiación solar elevan el riesgo de deshidratación y pueden favorecer complicaciones como el golpe de calor. Ante estas condiciones, el Instituto Nacional de Salud (INS) recomienda prestar atención no solo a la cantidad de líquidos que se consume durante el día, sino también al tipo de bebidas elegidas para mantener el organismo hidratado.

Gisella Mauricio, especialista del INS, advirtió que las bebidas con alto contenido de azúcar no son la mejor alternativa para hidratarse. En declaraciones a la Agencia Andina, destacó que las frutas y verduras también deben formar parte de la alimentación diaria durante los días de intenso calor. "Mientras más variados sean los colores, mayor aporte de nutrientes vamos a tener", explicó al referirse a los beneficios de combinar diferentes alimentos.

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¿Cuántos vasos de agua deben tomar los adultos mayores y qué cuidados necesitan los niños?

Los adultos mayores requieren especial atención porque, con el paso de los años, pueden experimentar una disminución de la sensación de sed. Esta situación dificulta que identifiquen cuándo necesitan beber líquidos y aumenta el riesgo de deshidratación. Por ello, Mauricio recomendó asegurar que consuman al menos seis vasos de agua al día. "La recomendación general es de seis a ocho vasos, pero en ellos es importante asegurar esa cantidad", precisó.

La especialista también explicó que no es necesario consumir una sola fruta durante toda la jornada, sino alternar distintas variedades. "No nos referimos a que consuman solamente sandía tres veces al día, sino que haya variedad para aprovechar los diferentes nutrientes", indicó. En esa línea, recomendó tres porciones de frutas y dos de verduras al día, preferentemente en ensaladas. Para los niños, recordó que las pautas deben adecuarse a su edad: los menores de seis meses deben recibir exclusivamente leche materna, sin agua ni frutas.