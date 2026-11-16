El Senamhi informó que La Molina y Carabayllo registraron un fuerte calor. La temperatura del aire superó los 30 °C en varios distritos de la capital.

La despedida del papa León XIV en Lima estuvo marcada por temperaturas superiores a los 30 °C, alcanzando una sensación térmica de 35 °C en algunos distritos. | X

La despedida del papa León XIV en Lima estuvo marcada por temperaturas superiores a los 30 °C, alcanzando una sensación térmica de 35 °C en algunos distritos. | X Senamhi

La jornada de despedida del papa León XIV estuvo acompañada por un intenso calor en Lima. El Senamhi reportó que la sensación térmica alcanzó los 35 °C en La Molina y Carabayllo, mientras que la temperatura del aire superó los 30 °C en distintos puntos de la capital.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, alrededor de las 2 de la tarde de este lunes, la temperatura del aire llegó a 31,2 °C en Carabayllo, distrito de Lima Norte. En La Molina, en tanto, se registraron 30,8 °C. Una temperatura similar se reportó en Jesús María.

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El calor también se hizo sentir con fuerza en Surco, donde se desarrolló la misa de despedida del pontífice. Según el Senamhi, durante la celebración la temperatura del aire alcanzó los 31 °C, con una humedad relativa de 64% y vientos de 8,3 kilómetros por hora.

La elevada temperatura complicó la permanencia de los miles de fieles que llegaron desde las primeras horas del día para participar en la última actividad pública de León XIV en el Perú. Ante el intenso calor, se desplegaron unidades de bomberos que ayudaron a refrescar a los asistentes durante la celebración.

Las altas temperaturas se registraron en una jornada marcada además por un cielo despejado y una fuerte radiación solar en Lima. El escenario fue especialmente exigente para quienes permanecieron durante varias horas al aire libre, en medio de largas filas y aglomeraciones.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y adoptar medidas de protección frente a las altas temperaturas, como hidratarse adecuadamente, utilizar ropa ligera y protegerse de la exposición directa al sol.

Lluvias en el norte

El Senamhi también informó sobre la posibilidad de lluvias en el norte del país. En Piura se prevén precipitaciones en las provincias de Talara, Sullana, Paita, Piura, Ayabaca y Sechura.

De acuerdo con el monitoreo de su radar meteorológico, también se esperaban lluvias antes del ocaso en sectores de Tumbes y Piura. En las provincias tumbesinas de Zarumilla y Contralmirante Villar se pronosticaron precipitaciones de mayor intensidad.

El organismo pidió a la población mantenerse atenta a sus canales oficiales ante la evolución de las condiciones meteorológicas.