¿Cuánto cuesta vivir como en GTA VI? Desde S/12.9K hasta S/212.5K al mes para llevar una vida en Vice City Un análisis de Betsson utiliza precios reales de Miami para calcular cuánto costarían tres estilos de vida inspirados en el videojuego, desde un departamento modesto hasta una mansión con piscina y un Porsche.

El estudio detalla tres perfiles: desde un presupuesto básico, hasta un lujoso que supera 92 meses de ingresos. Foto: difusion.

El estudio detalla tres perfiles: desde un presupuesto básico, hasta un lujoso que supera 92 meses de ingresos. Foto: difusion.

Tras el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, Betsson realizó un análisis para ponerle precio real a una de las mayores fantasías del videojuego: vivir en Vice City sin preocuparse por el dinero. Tomando como referencia los costos de Miami —ciudad que inspira el mapa del juego—, se elaboraron tres presupuestos mensuales que cubren vivienda, transporte, alimentación, ocio y gastos cotidianos.

Según el estudio, vivir en Vice City costaría entre S/12.989 y S/212.578 al mes; es decir, el escenario más lujoso requiere 16 veces más presupuesto que el básico.

Para dimensionar estas cifras, el ingreso laboral medio mensual en Lima Metropolitana fue de S/2.302 en el tercer trimestre de 2026, según el INEI. Así, el estilo de vida más modesto equivale a más de cinco meses y medio de sueldo promedio, mientras que el perfil de lujo supera los 92 meses de ingresos.

De un departamento modesto a una mansión: 3 formas de vivir en Vice City

Betsson calculó los gastos mensuales para tres perfiles distintos:

«Empezar de cero» (S/12.989 al mes): Incluye el alquiler de un departamento de un dormitorio en Little Havana (aprox. S/5.889, el 45 % del presupuesto), un Toyota Corolla usado, compras en supermercados económicos, cuatro comidas fuera y cuatro salidas nocturnas al mes.

Incluye el alquiler de un departamento de un dormitorio en (aprox. S/5.889, el 45 % del presupuesto), un Toyota Corolla usado, compras en supermercados económicos, cuatro comidas fuera y cuatro salidas nocturnas al mes. «Vivir con estilo» (S/43.260 al mes): Contempla un departamento de dos dormitorios con piscina cerca de South Beach (aprox. S/17.321 de alquiler), un Ford Mustang GT, más comidas en restaurantes, seis salidas nocturnas y servicios adicionales.

Contempla un departamento de dos dormitorios con piscina cerca de (aprox. S/17.321 de alquiler), un Ford Mustang GT, más comidas en restaurantes, seis salidas nocturnas y servicios adicionales. «Vivir a lo grande» (S/212.578 al mes): Incluye una mansión frente al agua de cuatro o cinco dormitorios con piscina privada (S/86.604 mensuales) y un presupuesto de transporte superior a los S/69.400 que cubre un Porsche 911 Turbo S (financiamiento, seguro, combustible y mantenimiento) y un vuelo privado de helicóptero por cada una de las ocho salidas nocturnas del mes. Suma también restaurantes de alta gama y servicio doméstico. (Nota: Añadir dos salidas privadas en yate al mes sumaría S/17.986 adicionales, elevando el total a S/230.564).

El mayor lujo de Vice City no son los autos deportivos, sino la vivienda

Aunque los autos de alta gama y las fiestas suelen acaparar la atención en el universo GTA, el alquiler es el gasto que más pesa en los tres presupuestos: representa el 45 % en el perfil económico, el 40 % en el intermedio y el 41 % en el de lujo. Alquilar una mansión frente al agua cuesta casi 15 veces más que un departamento sencillo en Little Havana.

¿Cuánto cuesta una noche de fiesta en Vice City? Hasta S/10.375 por persona

Betsson también desglosó el costo de una salida nocturna en Miami para cada perfil:

Perfil económico (S/322 por persona): Cena en restaurante sencillo, bebidas en un bar y traslados en taxi.

Cena en restaurante sencillo, bebidas en un bar y traslados en taxi. Perfil intermedio (S/2.172 por persona): Cena de gama media, entrada a discoteca y tres horas de limusina con chofer (más de seis veces el costo básico).

Cena de gama media, entrada a discoteca y tres horas de limusina con chofer (más de seis veces el costo básico). Perfil de lujo (S/10.375 por persona): Cena de alta gama, mesa VIP compartida entre cuatro personas en un club exclusivo y una hora de vuelo privado en helicóptero (como experiencia recreativa, sin incluir conexiones terrestres ni tasas adicionales).

Nota: Los tres presupuestos incluyen una pequeña partida hipotética para visitas a casinos con el fin de completar el cálculo de ocio, sin presuponer que GTA VI incluya un casino jugable. En conjunto, una noche de lujo cuesta 32 veces más que una salida básica.

Metodología

El estudio de Betsson estima el gasto mensual de tres estilos de vida ficticios inspirados en GTA VI usando precios reales de Miami (vivienda, transporte, alimentación, higiene, tecnología, ropa, seguros y ocio). Para vivienda se calculó la mediana de 53 anuncios de alquiler seleccionados. El transporte incluye simulación de financiamiento, combustible, mantenimiento, seguro, estacionamiento y los traslados/vuelos nocturnos descritos. Los montos en dólares se convirtieron a soles peruanos según el tipo de cambio del 3 de noviembre de 2026 y se compararon con el ingreso laboral medio de Lima Metropolitana (INEI, 3T 2026). Los datos son escenarios hipotéticos en Miami y no reflejan el costo de vida en Perú.