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Chiclayo alcanzará los 32 °C durante la visita del papa León XIV: Senamhi advierte por calor extremo

El Senamhi precisó que los 32 °C corresponden a la temperatura máxima bajo sombra. La exposición directa al sol podría elevar la sensación térmica hasta los 35 °C. Fieles se están descompensando en plena misa del pontífice.

La visita del papa León XIV a Chiclayo este viernes 13 de noviembre coincidirá con temperaturas de hasta 32 °C, que podrían sentirse como 35 °C al sol. Esta advertencia del Senamhi es crucial para los fieles asistentes.
La visita del papa León XIV a Chiclayo este viernes 13 de noviembre coincidirá con temperaturas de hasta 32 °C, que podrían sentirse como 35 °C al sol. Esta advertencia del Senamhi es crucial para los fieles asistentes. | Almendra RuestaLa República
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La visita del papa León XIV a Chiclayo este viernes 13 de noviembre estará acompañada de altas temperaturas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que la ciudad alcanzará una temperatura máxima de 32 °C, una condición que podría resultar especialmente exigente para los miles de fieles que acudirán a las actividades programadas durante la jornada.

El especialista del Senamhi, Matt Nieto, explicó que los 32 °C corresponden a un registro previsto bajo sombra. Por ello, quienes permanezcan durante varias horas en espacios abiertos y expuestos directamente a los rayos solares podrían experimentar una sensación térmica cercana a los 35 °C.

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“En Chiclayo se espera una máxima de 32 grados, temperatura superalta. Es importante aclarar que esta temperatura esperada es una temperatura bajo sombra, así que las actividades al aire libre podrían registrar sensación térmica próxima a los 35 grados”, señaló Nieto durante una entrevista con Canal N.

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La advertencia cobra especial importancia debido a la gran cantidad de personas que se concentrarán en distintos puntos de Chiclayo y de la región Lambayeque para acompañar al pontífice durante su regreso a la ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral.

En medio de la celebración religiosa, algunos asistentes comenzaron a descompensarse, en un contexto marcado por la alta temperatura y la prolongada permanencia de los fieles en el lugar. Los equipos de atención instalados en la zona vienen brindando asistencia a las personas que presentan malestares.

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¿Cómo será el clima durante la visita de León XIV a Chiclayo?

El escenario meteorológico será distinto al que se espera en Lima. Mientras la capital tendrá una jornada con predominio de nubosidad durante la mañana y posibles momentos de brillo solar por la tarde, Chiclayo afrontará una jornada mucho más calurosa.

Según la explicación del especialista, las condiciones de cielo y temperatura variarán de acuerdo con la zona del país que recorra el papa León XIV. Su agenda incluye desplazamientos por territorios de la costa, sierra y selva, por lo que encontrará diferentes escenarios climáticos durante su visita.

En Lima, la cobertura nubosa matinal continuará predominando en varios sectores. Durante la tarde podría presentarse brillo solar de manera parcial e intermitente, mientras que existe una ligera posibilidad de lloviznas, principalmente en los distritos del sur.

En Chiclayo, en cambio, el principal factor a considerar será la temperatura. La permanencia prolongada al aire libre y la exposición directa al sol pueden incrementar la percepción de calor respecto del valor registrado oficialmente bajo sombra.

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Miles de fieles acompañarán al papa en Chiclayo

La jornada del viernes concentra parte importante de las actividades de León XIV durante su visita al Perú. El pontífice regresó a Chiclayo, ciudad con la que mantiene un vínculo especial por los años que pasó allí como obispo.

Miles de personas se han desplazado hacia los puntos previstos para su recorrido y para participar de las celebraciones religiosas. La principal concentración se producirá en las pampas de Pimentel, donde el santo padre tiene previsto celebrar una misa ante una multitud de fieles.

Por ello, las condiciones meteorológicas adquieren especial relevancia para quienes permanecerán durante varias horas en exteriores, particularmente en zonas donde la sombra pueda ser limitada.

¿Dónde revisar el pronóstico oficial?

El Senamhi mantiene disponibles sus plataformas de información meteorológica para consultar las temperaturas previstas y los avisos vigentes en las diferentes regiones del país.

Las personas que acudirán a las actividades por la visita papal pueden revisar las actualizaciones oficiales antes de desplazarse, especialmente si tienen previsto permanecer durante varias horas en espacios abiertos.

Con temperaturas que podrían llegar a 32 °C bajo sombra y una sensación térmica cercana a los 35 °C bajo exposición solar, la jornada en Chiclayo estará marcada no solo por el esperado reencuentro del papa León XIV con la población lambayecana, sino también por un intenso calor.

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