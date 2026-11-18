"¿Dónde está Mildred?": papa León XIV buscó a su ahijada entre la multitud en Chiclayo y protagonizó emotivo reencuentro La joven, que se encontraba cansada tras ser voluntaria, logró llamar la atención del pontífice gracias a su padre, quien la identificó entre la multitud.

El papa León XIV reconoció entre la multitud a Mildred, su ahijada, en Chiclayo.

El papa León XIV reconoció entre la multitud a Mildred, su ahijada, en Chiclayo.

Un reencuentro familiar inesperado se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV a Chiclayo. En medio de una multitud de fieles, el sumo pontífice reconoció la voz de su compadre, Héctor Camacho, y no solo se detuvo para saludarlo, sino que también preguntó por su ahijada Mildred.

La joven, que participaba como voluntaria durante las actividades religiosas, llevaba varios días colaborando y se encontraba agotada. Después de intentar acercarse al Santo Padre sin conseguirlo, había perdido las esperanzas de tener un encuentro directo con él.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Sin embargo, todo cambió cuando su padre comenzó a llamarla por su nombre entre los asistentes. Algunas personas que se encontraban en el lugar la ayudaron a avanzar para que pudiera hacerse visible ante el pontífice.

"Mi padrino reconoce la voz y voltea", relató Mildred al recordar la escena. Según contó, León XIV identificó a Héctor Camacho, lo saludó y luego preguntó: "¿Dónde está Mildred?".

La joven estaba unos metros más atrás, subida en una silla para intentar destacar entre la multitud. Cuando el papa logró ubicarla, extendió la mano para saludarla. Así, pese al cansancio acumulado y las dificultades para acercarse, Mildred consiguió encontrarse con quien mantiene un vínculo familiar desde hace varios años.

Un vínculo de amistad que viene de años

Héctor Camacho explicó que no era la primera vez que intentaban acercarse al papa León XIV. En anteriores oportunidades, la cantidad de fieles y las dificultades para llegar hasta él les habían impedido concretar un saludo.

Esta vez tampoco tenían la seguridad de conseguirlo. Sin embargo, el reconocimiento de su voz hizo posible que el pontífice se detuviera y preguntara por su ahijada.

Mildred destacó que la cercanía con León XIV nació de la amistad que el Santo Padre mantiene desde hace años con su padre. También agradeció a las personas que la ayudaron a acercarse y a quienes hicieron posible su viaje para participar como voluntaria en las actividades religiosas.

La joven señaló que se lleva no solo el recuerdo del encuentro con el pontífice, sino también las muestras de solidaridad que recibió durante su estadía. Asimismo, valoró los mensajes que León XIV transmitió durante su recorrido por distintas regiones del Perú.

Finalmente, expresó su deseo de que el papa pueda visitar Chulucanas en una próxima oportunidad, para que más fieles de esa localidad tengan la posibilidad de encontrarse con él.