Senamhi advierte lluvias de hasta 50 mm por día en la costa norte y sierra desde este miércoles 18 de noviembre Las precipitaciones más intensas afectarán a Tumbes y la costa interior de Piura, con acumulados de hasta 50 mm por día. La sierra también registrará lluvias, aunque de menor intensidad en Arequipa, Moquegua y Tacna.

El Senamhi advierte sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y sierra del Perú desde el 18 hasta el 20 de noviembre, con alertas de tormentas eléctricas.

El Senamhi advierte sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y sierra del Perú desde el 18 hasta el 20 de noviembre, con alertas de tormentas eléctricas. Foto: composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó lluvias de moderada a fuerte intensidad en distintas regiones de la costa norte y la sierra del Perú desde este miércoles 18 de noviembre. El fenómeno se extenderá hasta el viernes 20 y estará acompañado de descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y nevadas en determinadas zonas del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte meteorológico, Tumbes y sectores de la costa interior de Piura registrarán las precipitaciones más intensas de la franja costera, con acumulados que podrían alcanzar los 50 milímetros por día. En tanto, las regiones de la sierra norte, centro y sur también presentarán lluvias durante este periodo, mientras que Arequipa, Moquegua y Tacna tendrán lloviznas de menor intensidad cerca del litoral.



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Lluvias en la costa norte: Senamhi prevé acumulados de hasta 50 mm por día en Tumbes y Piura

El pronóstico del Senamhi contempla diferentes niveles de acumulación de lluvia según la zona geográfica. Para el miércoles 18 de noviembre, se estiman valores de entre 5 y 50 mm/día en la costa norte, mientras que en la sierra norte los registros podrían oscilar entre 5 y 45 mm/día. En la sierra centro se esperan acumulados de 5 a 25 mm/día y, en la sierra sur, cantidades cercanas a los 20 mm/día.

Las precipitaciones en las zonas altoandinas estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades próximas a los 45 km/h. Además, se prevé la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.) y nevadas en sectores que superen los 3800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

Los departamentos considerados dentro del pronóstico de posible afectación son Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes. En la costa norte, las lluvias de mayor intensidad se concentrarían especialmente en Tumbes y en sectores interiores de Piura.

Lloviznas en Arequipa, Moquegua y Tacna: estas son las zonas costeras que serán afectadas hasta el 20 de noviembre

En paralelo, el Senamhi informó que la costa centro y sur presentará lloviznas de ligera a moderada intensidad entre el miércoles 18 y el viernes 20 de noviembre. Para Arequipa se calculan acumulados de entre 0.5 y 1.7 mm/día, mientras que en Moquegua y Tacna los valores previstos se encuentran entre 0.5 y 2.5 mm/día.

En Arequipa, las provincias comprendidas en el pronóstico son Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay. En Moquegua, la posible afectación incluye Mariscal Nieto e Ilo; mientras que en Tacna comprende las provincias de Jorge Basadre y Tacna.

Estas condiciones meteorológicas también estarán asociadas con un aumento en la velocidad del viento. Asimismo, se espera mayor cobertura nubosa y presencia de niebla y neblina en sectores próximos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.