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El Niño Costero continuará hasta inicios del invierno de 2027 y se esperan lluvias más intensas

ENFEN advierte que el fenómeno mantendrá una magnitud extraordinaria hasta febrero. Costa norte tendrá mayor riesgo de lluvias fuertes, mientras el nivel del mar seguirá por encima de lo normal.

El fenómeno El Niño Costero impactará a Perú hasta julio de 2027, según el último comunicado de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).
El fenómeno El Niño Costero impactará a Perú hasta julio de 2027, según el último comunicado de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). | composición LR
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El Niño Costero continuará afectando al país durante los próximos meses y podría prolongarse hasta julio de 2027, según el último comunicado de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). El organismo mantiene la alerta debido al persistente calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana.

De acuerdo con el Comunicado Oficial ENFEN N.° 20-2026, publicado este 13 de noviembre, el fenómeno iniciado en marzo de este año conservará una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Luego comenzará a debilitarse progresivamente, aunque sus efectos podrían extenderse hasta julio.

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El escenario también alcanza al Pacífico central. En esta zona, El Niño continuaría con una magnitud muy fuerte hasta febrero de 2027, para luego disminuir gradualmente hasta alcanzar condiciones neutras hacia junio del próximo año.

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Lluvias por encima de lo normal

Uno de los principales impactos previstos está relacionado con las precipitaciones. Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, el ENFEN pronostica lluvias por encima de lo normal en la costa norte, la sierra norte occidental, la costa central y la sierra central occidental.

La costa norte concentra la mayor preocupación, debido a una mayor probabilidad de episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad.

Para el verano de 2027, las precipitaciones continuarían por encima de sus valores habituales en toda la costa y en sectores de la sierra norte y central occidental. Nuevamente, la costa norte tendría los episodios más intensos y frecuentes.

En contraste, la sierra suroriental, la sierra centro oriental y la Amazonía presentarían lluvias entre normales e inferiores a lo habitual. En la región del Titicaca, incluso se esperan precipitaciones por debajo de lo normal.

Ríos aumentarán sus caudales

El comportamiento de las lluvias también tendrá impacto en los principales ríos de la costa. El ENFEN prevé que los caudales continúen por encima de lo normal en Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque.

La situación sería particularmente marcada en los ríos Tumbes y Piura, donde los caudales podrían ubicarse muy por encima de sus niveles habituales.

Desde enero de 2027, esta tendencia podría extenderse hacia la costa central y sur, con incrementos en los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Pisco e Ica.

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Temperaturas podrían marcar nuevos récords

El calentamiento del océano también seguirá repercutiendo sobre las temperaturas del aire. El ENFEN advierte que toda la costa peruana registrará temperaturas muy superiores a lo habitual, con posibilidad de alcanzar nuevos récords durante el verano de 2027.

A ello se suma la situación de los embalses. En la costa norte, sus volúmenes podrían mantenerse en niveles similares a los actuales, aunque con incrementos muy ligeros. El reservorio Tinajones, en Lambayeque, todavía no alcanzaría sus niveles normales de operación.

En el centro y sur del país, los embalses continuarían descendiendo, aunque en general permitirían cubrir las demandas hídricas. Una situación de mayor preocupación se prevé para el embalse Paucarani, en Tacna, cuyo nivel podría continuar disminuyendo hasta valores muy bajos.

Oleajes y riesgo de inundaciones

Otro factor de riesgo será el comportamiento del mar. El nivel del océano se mantendrá por encima de su promedio en todo el litoral peruano, con una mayor elevación en la zona norte.

El ENFEN advierte, además, que durante diciembre de 2026 y enero de 2027 aumentará la probabilidad de oleajes anómalos provenientes del norte, que podrían tener un impacto mayor. Tampoco se descarta la presencia de oleajes provenientes del sur.

La combinación de estos oleajes con niveles elevados del mar incrementaría el riesgo de inundaciones y erosión costera, principalmente en playas de baja pendiente.

Ante este escenario, el ENFEN recomendó a las autoridades y a la población mantenerse atentas a los avisos especiales de oleajes emitidos por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Asimismo, exhortó a quienes viven en zonas expuestas a lluvias intensas, inundaciones y movimientos en masa a reforzar la protección de sus viviendas y mantenerse informados sobre las disposiciones de las autoridades locales.

El ENFEN continuará monitoreando las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológico-pesqueras. Su próximo comunicado oficial será emitido el 30 de noviembre de 2026.

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